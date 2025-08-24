Ελλάδα – Ιταλία 12-11: Η Εθνική πόλο των Εφήβων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Το πόλο δεν σταματάει να φέρνει επιτυχίες στην Ελλάδα. Η Εθνική πόλο των Εφήβων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τρίτη δύναμη στην Ευρώπη. Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας ομάδα πόλο των Εφήβων Κ18 που θα επιστρέψει την Δευτέρα το απόγευμα (25/8) από την Οραντέα με το χάλκινο μετάλλιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στις αποσκευές της.

Με γκολ του Κωνσταντίνου Μπιτσάκου, μόλις 2.37 πριν ολοκληρωθεί ο μικρός τελικός το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα λύγισε την αντίσταση της Ιταλίας με 12-11 και εξασφάλισε μια θέση στο βάθρο.

ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 11-12

Οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-4, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Λεβάντης, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για την Ιταλία σκόραραν: Αλεσαντρίνι 3, Ντομινίτσι 2, Τσιανέζε 2, Ολίβι 1, Κοστάντζο 1, Τρέσα 1, Μαφέι 1.