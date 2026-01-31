Ελλάδα – Ιταλία 15-10: Σαρωτική πρόκριση για την Εθνική πόλο γυναικών στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ελλάδα, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα. Η φοβερή ομάδα της Εθνικής πόλο γυναικών σάρωσε την Ιταλία με 15-10 και εξασφάλισε την πρόκριση της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Πορτογαλίας.

Μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Εθνική πόλο των γυναικών θέλει να κατακτήσει και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αποδεικνύοντας γιατί είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου.

Το φοβερό σύνολο του Χάρη Παυλίδη προκρίθηκε δια περιπάτου στα ημιτελικά της διοργάνωσης, διαλύοντας την Ιταλία με 15-10.

Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η αδύναμη Κροατία (1/2/2026), με την οποία η γαλανόλευκη θα κάνει μία καλή προπόνηση ενόψει του ημιτελικού της Τρίτης (3/2/2026).

Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη τερμάτισε πρώτο στον όμιλο του και θα αντιμετωπίσει στις “4” τη δεύτερη ομάδα του άλλου ομίλου, η οποία ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή (περιμένουμε τον αγώνα Ολλανδία – Ουγγαρία).

Ο αγώνας

Το ντέρμπι με τη γειτονική χώρα ήταν μόνο στα… χαρτιά, καθώς η Ελλάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της.

Μπήκε με το πόδι τέρμα πατημένο στο γκάζι και προηγήθηκε με 6-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, παίζοντας τρομερό πόλο σε άμυνα και επίθεση.

Το δεύτερο οκτάλεπτο δεν ήταν καλό για τη γαλανόλευκη, η οποία “κόλλησε” στην επίθεση, πετυχαίνοντας μόλις ένα γκολ στο φινάλε του ημιχρόνου.

Ωστόσο, η ελληνική άμυνα δεν άφησε πολλά περιθώρια στην Ιταλία, η οποία σημείωσε μόλις δύο γκολ και απλά μείωσε σε 7-3 στο ημίχρονο.

Οι Ιταλίδες μπήκαν πολύ δυνατά στο τρίτο οκτάλεπτο και πλησίασαν σε απόσταση δύο γκολ, αλλά η Ελλάδα έδειξε ψυχραιμία, γνωρίζοντας ότι είναι καλύτερη ομάδα.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη ανέβασε εκ νέου στροφές, βομβάρδισε το ιταλικό τέρμα με την Ξενάκη και ξέφυγε με πέντε γκολ (12-7) στο τρίτο οκτάλεπτο.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, η Ελλάδα συνέχισε να κυριαρχεί, φτάνοντας δια περιπάτου στη νίκη, με την Ιταλία να μην μπορεί να απειλήσει τη γαλανόλευκη.