Ελλάδα – Ιταλία 15-10: Σαρωτική πρόκριση για την Εθνική πόλο γυναικών στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ελλάδα, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα. Η φοβερή ομάδα της Εθνικής πόλο γυναικών σάρωσε την Ιταλία με 15-10 και εξασφάλισε την πρόκριση της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Πορτογαλίας.
Μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Εθνική πόλο των γυναικών θέλει να κατακτήσει και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αποδεικνύοντας γιατί είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου.
Το φοβερό σύνολο του Χάρη Παυλίδη προκρίθηκε δια περιπάτου στα ημιτελικά της διοργάνωσης, διαλύοντας την Ιταλία με 15-10.
Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η αδύναμη Κροατία (1/2/2026), με την οποία η γαλανόλευκη θα κάνει μία καλή προπόνηση ενόψει του ημιτελικού της Τρίτης (3/2/2026).
Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη τερμάτισε πρώτο στον όμιλο του και θα αντιμετωπίσει στις “4” τη δεύτερη ομάδα του άλλου ομίλου, η οποία ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή (περιμένουμε τον αγώνα Ολλανδία – Ουγγαρία).
Ο αγώνας
Το ντέρμπι με τη γειτονική χώρα ήταν μόνο στα… χαρτιά, καθώς η Ελλάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της.
Μπήκε με το πόδι τέρμα πατημένο στο γκάζι και προηγήθηκε με 6-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, παίζοντας τρομερό πόλο σε άμυνα και επίθεση.
Το δεύτερο οκτάλεπτο δεν ήταν καλό για τη γαλανόλευκη, η οποία “κόλλησε” στην επίθεση, πετυχαίνοντας μόλις ένα γκολ στο φινάλε του ημιχρόνου.
Ωστόσο, η ελληνική άμυνα δεν άφησε πολλά περιθώρια στην Ιταλία, η οποία σημείωσε μόλις δύο γκολ και απλά μείωσε σε 7-3 στο ημίχρονο.
Οι Ιταλίδες μπήκαν πολύ δυνατά στο τρίτο οκτάλεπτο και πλησίασαν σε απόσταση δύο γκολ, αλλά η Ελλάδα έδειξε ψυχραιμία, γνωρίζοντας ότι είναι καλύτερη ομάδα.
Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη ανέβασε εκ νέου στροφές, βομβάρδισε το ιταλικό τέρμα με την Ξενάκη και ξέφυγε με πέντε γκολ (12-7) στο τρίτο οκτάλεπτο.
Στο τέταρτο οκτάλεπτο, η Ελλάδα συνέχισε να κυριαρχεί, φτάνοντας δια περιπάτου στη νίκη, με την Ιταλία να μην μπορεί να απειλήσει τη γαλανόλευκη.
Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3.
Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στον Ε’ Όμιλο
Ελλάδα – Ιταλία 15-10
31/01 19:00 Γαλλία – Κροατία
Η βαθμολογία στον Ε’ Όμιλο
Ελλάδα 6
Ιταλία 3
Γαλλία 0
Κροατία 0
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στον Ε’ Όμιλο
01/02 17:30 Ιταλία – Γαλλία
01/02 20:45 Ελλάδα – Κροατία