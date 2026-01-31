Αθλητικά

Ελλάδα – Ιταλία 15-10 τελικό: Η Εθνική πόλο γυναικών στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η γαλανόλευκη πήρε τη νίκη και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των γυναικών με την Ιταλία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

16:10 | 31.01.2026
Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ
16:10 | 31.01.2026
Επιβλητική νίκη και πρόκριση στην τετράδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
16:09 | 31.01.2026
Τέλος αγώνα: Ελλάδα - Ιταλία 15-10
16:09 | 31.01.2026
15-10 νέα γκολάρα της Βάσως Πλευρίτου
16:07 | 31.01.2026
14-10 μειώνει η Ιταλία
16:05 | 31.01.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα και 14-9!
16:05 | 31.01.2026

Ο Χάρης Παυλίδης έχει παράπονα και τα ψέλνει στις παίκτριες του

16:01 | 31.01.2026
13-9 μειώνει η Ιταλία
15:59 | 31.01.2026
13-8 με νέο ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να κάνει επίδειξη δύναμης

Η Πάτρα σημείωσε το 13ο γκολ της Ελλάδας

15:54 | 31.01.2026
Πέντε λεπτά ακόμα, παραμένει το 12-8
15:54 | 31.01.2026
Μείωσε 12-8 η Ιταλία στην πρώτη επίθεση
15:51 | 31.01.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο οκτάλεπτο
15:50 | 31.01.2026
Τέλος τρίτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ιταλία 12-7
15:48 | 31.01.2026
12-7 με ρουκέτα της Ξενάκη! Ξεχωρίζει σήμερα η Ελληνίδα πολίστρια
15:46 | 31.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα με πέναλτι της Πλευρίτου και 11-7
15:45 | 31.01.2026
Η Σταματοπούλου αποκρούει πέναλτι!
15:44 | 31.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛ από την Ξενάκη και 10-7. Φοβερό σουτ με το αριστερό από την Ελληνίδα πολίστρια
15:42 | 31.01.2026
9-7 μειώνει και πάλι η Ιταλία στα 2 γκολ
15:41 | 31.01.2026
9-6 μειώνει η Κοκέρε
15:39 | 31.01.2026
9-5 με τρομερό ΓΚΟΟΟΛ της Τριχά, της κορυφαίας παίκτριας του κόσμου
15:38 | 31.01.2026
8-5 με ΓΚΟΟΟΟΟΛ της Χριστίνας Σιούτη!
15:38 | 31.01.2026
7-5 με γκολ της Μπιανκόνι και η Ιταλία μπαίνει ξανά στο ματς
15:37 | 31.01.2026
7-4 μειώνει η Ιταλία με γκολ στην παίκτρια παραπάνω
15:31 | 31.01.2026
Ξεκίνησε το τρίτο οκτάλεπτο
15:31 | 31.01.2026
Τέλος δεύτερου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ιταλία 7-3
15:28 | 31.01.2026
Επιτέλους ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 7-3 με τη Σιούτη
15:28 | 31.01.2026

Δύο λεπτά ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου

15:26 | 31.01.2026

Δεν έχουμε βάλει γκολ στο δεύτερο οκτάλεπτο

15:25 | 31.01.2026
6-3 μειώνει κι άλλο η Ιταλία
15:24 | 31.01.2026
Παραμένει το 6-2
15:22 | 31.01.2026

Χάσαμε ευκαιρία με παραπάνω παίκτρια

15:21 | 31.01.2026

Δέχθηκε σκληρό χτύπημα η Μυριοκεφαλιτάκη

15:19 | 31.01.2026
6-2 μειώνει η Ιταλία

Η αντίπαλος μας σκοράρει μόνο με πέναλτι

15:16 | 31.01.2026

Νέο πέναλτι για την Ιταλία

15:14 | 31.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
15:13 | 31.01.2026

Γερές βάσεις νίκης και πρόκρισης στα ημιτελικά από το πρώτο οκτάλεπτο για τη γαλανόλευκη

15:13 | 31.01.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ιταλία 6-1
15:11 | 31.01.2026
Πολυβόλο η Ειρήνη Νίνου και 6-1 για την Ελλάδα!
15:10 | 31.01.2026
5-1 μπροστά η Ελλάδα με γκολ της Νίνου
15:09 | 31.01.2026
4-1 μειώνει η Ιταλία με πέναλτι της Τζουστίνι
15:08 | 31.01.2026

Νέο τρομερό μπλοκ για την Ελλάδα. Δεν βλέπουν τέρμα οι Ιταλίδες

15:08 | 31.01.2026
Οι αδερφές Πλευρίτου ισοπεδώνουν την ιταλική ομάδα
15:08 | 31.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΛ και 4-0 για την Ελλάδα με τη Βάσω Πλευρίτου
15:06 | 31.01.2026

Τρομερή γαλανόλευκη άμυνα και με παίκτρια λιγότερη

15:06 | 31.01.2026
3-0 για την Ελλάδα με νέα ρουκέτα της Ελευθερίας Πλευρίτου
15:05 | 31.01.2026

Η άμυνά μας παίρνει πάντως άριστα

15:04 | 31.01.2026

Χάσαμε και τρίτη επίθεση στον παραπάνω

15:03 | 31.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ από την Ξενάκη και 2-0 για την Ελλάδα
15:02 | 31.01.2026
Απίθανο γκολ από την Ελευθερία Πλευρίτου και 1-0 για την Ελλάδα
15:01 | 31.01.2026

Χαμένη επίθεση στην παίκτρια παραπάνω για τη γαλανόλευκη

15:00 | 31.01.2026

Στο δοκάρι το σουτ της Βάσως Πλευρίτου

15:00 | 31.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι, πρώτη επίθεση για την Ελλάδα
14:53 | 31.01.2026

14:53 | 31.01.2026
Οι συνθέσεις των ομάδων

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Τριχά, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε, Μπετίνι, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.

14:53 | 31.01.2026

Ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση των δύο ομάδων

14:52 | 31.01.2026

Η Ελλάδα έχει την καλύτερη επίθεση του τουρνουά με 73 γκολ και ακολουθεί η Ιταλία με 66

14:51 | 31.01.2026
Φαβορί είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελλάδα, ωστόσο και η Ιταλία διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο
14:51 | 31.01.2026
Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει την πρόκριση στην τετράδα
14:50 | 31.01.2026
Πρόκειται για το πρώτο δυνατό τεστ και για τις δύο ομάδες
14:50 | 31.01.2026
Οι δύο ομάδες είναι αήττητες στη διοργάνωση, έχοντας μέχρι στιγμής εύκολο έργο
14:49 | 31.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των γυναικών με την Ιταλία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

