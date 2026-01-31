Ελλάδα – Ιταλία 15-10 τελικό: Η Εθνική πόλο γυναικών στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των γυναικών με την Ιταλία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ο Χάρης Παυλίδης έχει παράπονα και τα ψέλνει στις παίκτριες του
Η Πάτρα σημείωσε το 13ο γκολ της Ελλάδας
Δύο λεπτά ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου
Δεν έχουμε βάλει γκολ στο δεύτερο οκτάλεπτο
Χάσαμε ευκαιρία με παραπάνω παίκτρια
Δέχθηκε σκληρό χτύπημα η Μυριοκεφαλιτάκη
Η αντίπαλος μας σκοράρει μόνο με πέναλτι
Νέο πέναλτι για την Ιταλία
Γερές βάσεις νίκης και πρόκρισης στα ημιτελικά από το πρώτο οκτάλεπτο για τη γαλανόλευκη
Νέο τρομερό μπλοκ για την Ελλάδα. Δεν βλέπουν τέρμα οι Ιταλίδες
Τρομερή γαλανόλευκη άμυνα και με παίκτρια λιγότερη
Η άμυνά μας παίρνει πάντως άριστα
Χάσαμε και τρίτη επίθεση στον παραπάνω
Χαμένη επίθεση στην παίκτρια παραπάνω για τη γαλανόλευκη
Στο δοκάρι το σουτ της Βάσως Πλευρίτου
Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Τριχά, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.
Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε, Μπετίνι, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.
Ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση των δύο ομάδων
Η Ελλάδα έχει την καλύτερη επίθεση του τουρνουά με 73 γκολ και ακολουθεί η Ιταλία με 66
