Ελλάδα – Ιταλία 15-8 τελικό: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η γαλανόλευκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
Παρακολουθήσατε live τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

20:26 | 05.02.2026

Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ

Η γαλανόλευκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
20:16 | 05.02.2026
Ελλάδα - Ιταλία 15-8 τελικό
20:14 | 05.02.2026
Η Ιταλία βρήκε την ευκαιρία και μείωσε σε 15-8
20:14 | 05.02.2026

Δεν έχει σημειώνει ούτε ένα γκολ σε 6 λεπτά

20:07 | 05.02.2026

Η Ελλάδα κατέβασε... ταχύτητα στο τέταρτο οκτάλεπτο

20:04 | 05.02.2026
Τέταρτο διαδικαστικό οκτάλεπτο στον αγώνα
20:04 | 05.02.2026
Τέλος τρίτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ιταλία 15-6
20:00 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 15-6

Η Φωτεινή Τριχά συνεχίζει να πυροβολεί

20:00 | 05.02.2026
14-6 μειώνει η Ιταλία
19:58 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 14-5

Η Φωτεινή Τριχά εκτελεί για το 14-5 της Ελλάδας. 3/4 εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι για την Εθνική μας
 

19:54 | 05.02.2026
19:53 | 05.02.2026
Τρομερή εμφάνιση από τη γαλανόλευκη στον μικρό τελικό
19:52 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 13-5

Βάσω Πλευρίτου η σκόρερ

19:51 | 05.02.2026
12-5 για την Ελλάδα με την Ξενάκη
19:50 | 05.02.2026
11-5 μειώνει η Ιταλία
19:49 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 11-4!

Η Ελευθερία Πλευρίτου είναι εντυπωσιακή

19:45 | 05.02.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
19:44 | 05.02.2026
Τέλος δευτέρου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ιταλία 10-4
19:41 | 05.02.2026
19:40 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ με την Ξενάκη και 10-4
19:39 | 05.02.2026
Μειώνει η Ιταλία σε 9-4
19:38 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 9-3!

Η Βάσω Πλευρίτου είναι η σκόρερ

19:37 | 05.02.2026
8-3 μειώνει η Ιταλία, η οποία προσπαθεί να αντιδράσει αλλά δεν μπορεί
19:37 | 05.02.2026
Απίθανο πάρτι από την Ελλάδα στον μικρό τελικό
19:36 | 05.02.2026
Νέο ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 8-2!

Η Μπιτσάκου είναι η σκόρερ

19:34 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΛΑΡΑ για την Ελλάδα και 7-2

Με υπέροχο γυριστό σουτ, η Μυριοκεφαλιτάκη κάνει το 7-2 για την Ελλάδα.
 

19:33 | 05.02.2026
19:33 | 05.02.2026
6-2 μειώνει η Ιταλία
19:31 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 6-1!

Η Μαρία Πάτρα ανοίγει ακόμα περισσότερο τη διαφορά του σκορ, στο +5 η Εθνική μας με την εκκίνηση του δεύτερου οκταλέπτου
 

19:31 | 05.02.2026

Κερδισμένο πέναλτι για την Ελλάδα από τη Ξενάκη

19:31 | 05.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
19:30 | 05.02.2026
19:28 | 05.02.2026
19:27 | 05.02.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ιταλία 6-1
19:25 | 05.02.2026

Χάσαμε πέναλτι για το 6-1

19:24 | 05.02.2026
Νέο ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα με την Ειρήνη Νίνου και 5-1

Καταιγιστική η γαλανόλευκη

19:23 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 4-1 από τη Σιούτη!
19:20 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 3-1!

Υποδειγματική εκτέλεση από την Πλευρίτου που σκοράρει, έπειτα από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια των παικτριών του Χάρη Παυλίδη

19:18 | 05.02.2026
2-1 μειώνει η Ιταλία

Η Μπιανκόνι σημειώνει το πρώτο γκολ της Ιταλίας
 

19:16 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 2-0!

Η Ελευθερία Πλευρίτου δίνει διαφορά δύο γκολ για την Ελλάδα

19:15 | 05.02.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 1-0!

Η Φωτεινή Τριχά ανοίγει το σκορ

19:09 | 05.02.2026
Ξεκίνησε η αναμέτρηση
19:09 | 05.02.2026
Στις 21.15 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ουγγαρία και Ολλανδία
19:04 | 05.02.2026

Ελλάδα και Ιταλία είχαν αναμετρηθεί και στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2024 στο Αϊντχόφεν, με την Εθνική να νικά 7-6 κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο το χάλκινο μετάλλιο 

19:04 | 05.02.2026
Φαβορί για το μετάλλιο είναι η Ελλάδα

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη φετινή διοργάνωση, μιας και είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες στη Β' φάση της διοργάνωσης με την ομάδα του Χάρη Παυλίδη να επικρατεί εύκολα με 15-10

 

19:03 | 05.02.2026

Εκτός για τη γαλανόλευκη έμεινε η Ελευθερία Φουντωτού με την Ελένη Γρηγοροπούλου να παίρνει τη θέση της

19:02 | 05.02.2026
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Πλευρίτου, Τριχά, Ξενάκη, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη, Γρηγοροπούλου

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλα, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Σεργκόλ, Γιουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοτσιέρε, Μπετίνι, Σάντα-Πάολα, Πάπι, Μεγκιάτο

19:01 | 05.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανάμεσα στην Εθνική πόλο των γυναικών και την Ιταλία

