Ελλάδα – Ιταλία: Για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού

Ο μεγάλος τελικός στο Ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας χάθηκε στα πέναλτι, αλλά η Εθνική πόλο γυναικών έχει την ευκαιρία να προσθέσει ένα ακόμα μετάλλιο στη συλλογή της. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η Ελλάδα κοντράρεται με την Ιταλία, με έπαθλο το χάλκινο μετάλλιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που ολοκληρώνεται πλέον στην πόλη Φούνσαλ στην Μαδέιρα.

Η Εθνική πόλο γυναικών επικράτησε πριν από λίγες ημέρες της Ιταλίας με 15-10 -για τη δεύτερη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού- παίρνοντας το “εισιτήριο” για την τετράδα για 8η φορά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ελλάδα και Ιταλία ηττήθηκαν όμως στα ημιτελικά. Με δραματικό τρόπο η «γαλανόλευκη» από την Ουγγαρία (12-11 στα πέναλτι, 8-8 κ.δ.) και σχετικά εύκολα η «σέτε ρόζα» με 8-4 από την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση.

Στην 19η της συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, η Εθνική πόλο των γυναικών θέλει να προσθέσει το δεύτερο χάλκινο στην ιστορία της στη διοργάνωση, μετά από τα τέσσερα ασημένια που επίσης έχει στη συλλογή της. Η Ιταλία έχει κατακτήσει εννέα μετάλλια (πέντε χρυσά, δυο ασημένια και δυο χάλκινα).

Ελλάδα και Ιταλία είχαν αναμετρηθεί και στον μικρό τελικό το 2024 στο Αϊντχόφεν, με την Ελλάδα να νικά 7-6 για να “φοράει” το χάλκινο, παίρνοντας παράλληλα και το “εισιτήριο” για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο “ζευγάρι” αναμετρήθηκε και στον “μικρό” τελικό των ανδρών, στο προ ημερών ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου, με την γαλανόλευκη να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο.

Στις 21.15 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ουγγαρία και Ολλανδία.