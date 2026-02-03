Αθλητικά

Ελλάδα – Ιταλία στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών: Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Φαβορί η γαλανόλευκη για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου
Η Εθνική πόλο γυναικών
EUROKINISSI

Όπως η Εθνική πόλο ανδρών, έτσι και η Εθνική πόλο γυναικών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στην Ιταλία.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ολλανδία, επικράτησε της Ιταλίας με 8-4 στον δεύτερο ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, την ώρα που η Εθνική πόλο των γυναικών θα αντιμετωπίσει την “ατζούρα” στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο.

Η “μάχη” της τρίτης θέσης είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (05/02/2026, 19:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε την Ιταλία με 15-10 στην 1η αγωνιστική της Β’ Φάσης του Ευρωπαϊκού.

Το πρόγραμμα των τελικών

Μικρός τελικός: 05/02 19:15 Ελλάδα – Ιταλία
Μεγάλος τελικός: 05/02 21:15 Ουγγαρία – Ολλανδία

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
122
111
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo