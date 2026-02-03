Ελλάδα – Ιταλία στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών: Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Όπως η Εθνική πόλο ανδρών, έτσι και η Εθνική πόλο γυναικών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στην Ιταλία.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ολλανδία, επικράτησε της Ιταλίας με 8-4 στον δεύτερο ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, την ώρα που η Εθνική πόλο των γυναικών θα αντιμετωπίσει την “ατζούρα” στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο.

Η “μάχη” της τρίτης θέσης είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (05/02/2026, 19:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε την Ιταλία με 15-10 στην 1η αγωνιστική της Β’ Φάσης του Ευρωπαϊκού.

Το πρόγραμμα των τελικών

Μικρός τελικός: 05/02 19:15 Ελλάδα – Ιταλία

Μεγάλος τελικός: 05/02 21:15 Ουγγαρία – Ολλανδία