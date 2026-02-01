Ελλάδα – Κροατία 23-6: Πρώτη και καλύτερη η εθνική πόλο γυναικών στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Την πρώτη θέση στον όμιλο της εξασφάλισε η Εθνική πόλο των γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη διέλυσε και την Κροατία με 23-6 και ετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό της Τρίτης (4/2/2026).

Η Εθνική πόλο των γυναικών περιμένει να μάθει την αντίπαλό της, που θα καθοριστεί από το αποτέλεσμα του αγώνα που ακολουθεί, ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ισπανία (μπορεί να είναι κάποια από τις δύο ή η Ουγγαρία).

Η γαλανόλευκη, η οποία παρατάχθηκε χωρίς την αρχηγό, Ελευθερία Πλευρίτου, προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο τρίλεπτο και μετέτρεψε νωρίς-νωρίς τον αγώνα σε τυπική διαδικασία. Παρότι κάποια λάθη και μερικές αποκρούσεις της Φρκέτιτς ανέκοψαν προσωρινά τον ελληνικό ρυθμό, στο δεύτερο οκτάλεπτο οι πρωταθλήτριες κόσμου ανέβασαν ξανά… στροφές και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενες 11-2.

Από ελληνικής πλευράς, σκόραραν όλες οι παίκτριες γηπέδου πλην της Τορνάρου (η οποία έχασε πέναλτι), με τη Βάσω Πλευρίτου να σταματάει στα έξι τέρματα και να είναι η πρώτη σκόρερ του τουρνουά με 21 γκολ. Από ένα ημίχρονο αγωνίστηκαν και πάλι οι δύο τερματοφύλακες, Ιωάννα Σταματοπούλου και Ευαγγελία Καρύτσα.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-0, 6-4.



Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Πάτρα (περιφέρεια), 2-0 Τριχά (περιφέρεια), 3-0. Β. Πλευρίτου (π.π.), 4-0 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 5-0 Β. Πλευρίτου (μπάσιμο), 6-0 Φουντωτού (κόντρα), 6-1 Ρόζιτς (φουνταριστός), 7-1 Νίνου (π.π.), 8-1 Μπιτσάκου (κόντρα), 9-1 Φουντωτού (π.π.), 10-1 Μυριοκεφαλιτάκη (πέναλτι), 10-2 Ρόζιτς (περιφέρεια), 11-2 Β. Πλευρίτου (κόντρα), 12-2 Πάτρα (κόντρα), 13-2 Β. Πλευρίτου (π.π.), 14-2 Ξενάκη (π.π.), 15-2 Β. Πλευρίτου (κόντρα), 16-2 Καραγιάννη (κόντρα), 17-2 Σιούτη (πέναλτι), 17-3 Ρόζιτς (μπάσιμο), 17-4 Μ. Μπούτιτς (κόντρα), 18-4 Γρηγοροπούλου (π.π.), 19-4 Σιούτη (περιφέρεια), 20-4 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 20-5 Γ. Μπούτιτς (περιφέρεια), 21-5 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 21-6 Γ. Μπούτιτς (περιφέρεια), 22-6 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 23-6 Νίνου (περιφέρεια).



Η εθνική είχε 6/9 με παίκτρια παραπάνω, 2/3 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 3 από θέση φουνταριστού, 1 με μπάσιμο και 6 στην κόντρα.

Η Κροατία είχε 0/7 με παίκτρια παραπάνω, 3 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού, 1 με μπάσιμο και 1 στην κόντρα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 1, Νίνου 2, Πάτρα 2, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 6, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 1.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Μία Σίμουνιτς): Τρόγιαν, Στιπάνοφ, Πέσιτς, Γ. Μπούτιτς 2, Μ. Μπούτιτς 1, Γκλας, Μέντιτς, Ρόγκουλ, Ρόζιτς 3, Μπάρισιτς, Κάνγκλερ, Φρκέτιτς, Λούλιτς, Ετέροβιτς.