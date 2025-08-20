Ελλάδα – Λετονία 104-86: Σούπερ Αντετοκούνμπο χάρισε τη φιλική νίκη στην Εθνική μπάσκετ

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ήταν εξαιρετική στο πρώτο παιχνίδι με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή της και «διέλυσε» με 104-86 τη Λετονία, σε μία φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη σε γεμάτο ΟΑΚΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος όσο αγωνίστηκε (25 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες σε 16 λεπτά) και η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με πάνω από 20 πόντους διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, με τους Λετονούς να μειώνουν στη συνέχεια, χωρίς όμως να “απειλήσουν” ποτέ την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι του τουρνουά “Ακρόπολις”.

Το παιχνίδι

Η Ελλάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι μόνη πηγή κινδύνου στην επίθεση και την ομαδική άμυνα να “κλειδώνει” τους Λετονούς στο πρώτο πεντάλεπτο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε από νωρίς διψήφια διαφορά στο σκορ και παρότι οι Λετονοί “ξεκόλλησαν” στη συνέχεια, έκλεισε την πρώτη περίοδο με το υπέρ της 30-17.

Η εξαιρετική εικόνα της Εθνικής Ελλάδας διατηρήθηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να είναι πρωταγωνιστής με 3/3 τρίποντα, μέχρι να περάσει ξανά στο παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Με 4/5 δίποντα και 8/9 βολές, ο “Greek Freak” έφθασε τους 20 πόντους από το πρώτο ημίχρονο και η “γαλανόλευκη” ήταν ασταμάτητη επιθετικά, για να προηγηθεί με 61-45 στο 20′.

Μετά την ανάπαυλα, η Εθνική Ελλάδα εμφανίστηκε πιο… χαλαρή και η Λετονία το εκμεταλλεύτηκε για να “μαζέψει” τη διαφορά με ένα 11-3 σερί. Η διαφορά έπεσε έτσι και σε μονοψήφιο, αλλά η ομάδα του Σπανούλη αντέδρασε γρήγορα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε να σκοράρει κατά ριπάς και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έδωσε νέες λύσεις, για διατηρηθεί το μεγάλο προβάδισμα της “γαλανόλευκης”. Με “όπλο” και τους αιφνιδιασμούς, η Ελλάδα βρέθηκε έτσι, με το υπέρ της 82-66 στο 30′.

Στην τέταρτη περίοδο του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε καθόλου και η Λετονία μείωσε αρχικά τη διαφορά, αλλά η Εθνική Ελλάδας αντέδρασε βρίσκοντας πολλούς πρωταγωνιστές, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ που είχε 11 πόντους στο παιχνίδι και πήρε πολύ χρόνο από τον Βασίλη Σπανούλη.

Η “γαλανόλευκη” αύξησε έτσι και πάλι στο τέλος τη διαφορά, για να πάρει τη νίκη με 104-86 και να κερδίσει το χειροκρότημα του κόσμου στο ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-45, 82-66, 104-86

Τα στατιστικά των παικτών

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 10 (3/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 14 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλούκας 8 (2/2 δίποντα, 10 ασίστ), Καλαϊτζάκης 6 (1), Παπανικολάου 8 (2), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 11 (2/2 βολές, 3/3 τρίποντα), Χουγκάζ, Γιάννης Αντετοκούνμπο 25 (7/9 βολές, 9/11 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Ζούγρης 6, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 9 (1), Νετζήπογλου, Μπαζίνας 3 (1)

Λετονία (Μπάνκι): Μέγερις 3, Πορζίνγκις 7 (3/4 βολές, 2/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντάβις Μπέρτανς 9 (1), Ντάιρις Μπέρτανς 5 (1), Σμιτς 8, Λόμαζ 17 (2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκραζούλις 9 (1), Στάινμπεργκς, Κίλπς 9 (3), Σίλινς, Κούρουτς 12 (4/5 τρίποντα), Ζάγκαρς 6 (2), Ζόρικς 1