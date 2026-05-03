ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός συγκρούονται στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει τους Θεσσαλονικείς με τους Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Ζαφείρη, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον και Γερεμέγεφ.

Από την πλευρά του, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίνμπαρ κατεβάζει τους Πειραιώτες με τους: Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Ο Ισπανός προπονητής χρησιμοποιεί την ίδια ενδεκάδα με αυτή του διπλού στη Λεωφόρο.