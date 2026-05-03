Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε ταξίδι αστραπή στην Ιορδανία πριν το Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν σταματάει να ταξιδεύει, κάνοντας συνεχώς ταξίδια-αστραπή σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ο Αμερικανός ψηλός του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε το ρεπό που είχε μετά τον θρίαμβο στη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague και ταξίδεψε στην Ιορδανία.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Χέιζ-Ντέιβις είχε βρεθεί σε Ινδία, Σαντορίνη και Λουγκάνο, με την Ιορδανία να είναι ο τέταρτος σταθμός του.

Το νέο ταξίδι του Αμερικανού άσου έρχεται μόλις τρεις ημέρες πριν από το τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια στο Telekom Center που κρίνει την πρόκριση του τριφυλλιού στο Final Four της Euroleague.