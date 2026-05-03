Η Τουν κατέκτησε τον τίτλο στην Ελβετία για πρώτη φορά στην ιστορία της – Πριν ένα χρόνο έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία

Απίστευτη σεζόν για την Τουν στην Ελβετία, αφού ως “νεοφώτιστη” στην πρώτη κατηγορία κατάφερε να κάνει την απόλυτη έκπληξη και να φθάσει μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Μετά από 5 χρόνια στη δεύτερη κατηγορία, η Τουν επέστρεψε πέρυσι στη Super League της Ελβετίας και με μία “τρελή” πορεία στην πρώτη σεζόν μετά την άνοδό της, βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, για να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της μετά από 128 χρόνια ιστορίας στο ελβετικό ποδόσφαιρο.

Η Τουν είχε το έκτο μπάτζετ στο ελβετικό πρωτάθλημα, άλλα άφησε πίσω της ομάδες όπως η… ευρωπαία Γιουν Μπόις, για να “κλέψει” τον τίτλο και το “εισιτήριο” για το επόμενο Champions League.