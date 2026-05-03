ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 91-79: Οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 1-0 με πρωταγωνιστή τον Μέλβιν

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω τον χαμένο ευρωπαϊκό τελικό με την Μπιλμπάο και επικράτησε εντός έδρας του Περιστερίου Betsson με 91-79 στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Greek Basketball League.

Με τον Μέλβιν να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ “λύγισε” το μαχητικό Περιστέρι Betsson και έκανε το 1-0 στη σειρά, θέλοντας μία ακόμα νίκη για την πρόκριση στα ημιτελικά των πλέι οφ.

Ο Αμερικανός άσος του ΠΑΟΚ σημείωσε 29 πόντους, με τον Νίκολς να βάζει 32 πόντους αλλά να μην είναι αρκετοί για τους Περιστεριώτες.

Έτσι η σειρά μεταφέρεται στο Περιστέρι, όπου την Τετάρτη (6/5, 19:00) ο Δικέφαλος θα έχει την ευκαιρία να κλειδώσει την παρουσία του στα ημιτελικά, ενώ οι γηπεδούχοι θα παίξουν για να παραμείνουν στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

ΤΑ ΔΕΚΑΚΕΠΤΑ: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 10, Μέλβιν 29 (4), Ταϊρί 19 (1), Κόνιαρης, Ομορούγι , Περσίδης 8 (2), Φίλλιος 7 (1), Μουρ 10, Ντίμσα 8 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 32 (4), Καρντένας 13, Βαν Τούμπεργκεν 7, Πετράκης, Πέιν 11, Ιτούνας, Μουράτος , Χάρις 11 (1), Κακλαμανάκης 5, Παπαδάκης, Κάριους, Γιάνκοβιτς.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 19/30 δίποντα, 9/31 τρίποντα, 26/29 βολές, 38 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 10 επιθετικά), 14 ασίστ, 12 λάθη, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 20 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου: 28/49 δίποντα, 5/20 τρίποντα, 8/13 βολές, 32 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 9 επιθετικά), 10 ασίστ, 11 λάθη, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 29 φάουλ.