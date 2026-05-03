Σασουόλο – Μίλαν 2-0: Ήττα με 10 παίκτες και κίνδυνος για τους «ροσονέρι» στη «μάχη» της 4άδας στη Serie A

Τρεις ήττες και μία ισοπαλία στα πέντε τελευταία της ματς έχει πλέον η Μίλαν στην Ιταλία
Ο Τομόρι μετά την αποβολή του στο Σασουόλο -Μίλαν / Reuters (Credit Image: © Luca Diliberto/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire)

Η Μίλαν συνεχίζει την… κατηφόρα στη βαθμολογία της Serie A και μετά την ήττα με 2-0 από τη Σασουόλο, βρίσκεται σε κίνδυνο ακόμη και σε ό,τι αφορά την παρουσία της στην 4άδα της βαθμολογίας.

Με γκολ του Μπεράρντι μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα, η Σασουόλο πήρε προβάδισμα στο ματς και λίγο μετά η Μίλαν έμεινε με 10 παίκτες, αφού ο Τομόρι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 24′ και έβαλε δύσκολα στην ομάδα του για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι “σφράγισαν” έτσι τη νίκη τους με ένα δεύτερο γκολ από τον Λαουριέντε στο 47′, υποχρεώνοντας τους “ροσονέρι” στην τρίτη τους ήττα στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους στη Serie A. Η Μίλαν μπορεί πια, να βρεθεί στην 4η θέση της βαθμολογίας, με τη Ρόμα στο -3 πίσω της, ενώ απομένουν τρεις αγώνες για το φινάλε της σεζόν.

