Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Η Εθνική ποδοσφαίρου ήταν σαρωτική μέσα στο Φάληρο και θα πάει για το 2/2 κόντρα στη Δανία

Χάθηκε… το τόπι από την εθνική ποδοσφαίρου. Απόλυτη κυριαρχία για την Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία και “σφυροκόπημα” που έφερε ένα εκπληκτικό 5-1, στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Γκολ και ασίστ είχαν Παυλίδης, Καρέτσας και Μπακασέτας!

Η Εθνική ποδοσφαίρου βρήκε μπροστά της τη Λευκορωσία -την πιο “αδύναμη” ομάδα στον 3ο προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ 2025- και… έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Η Ελλάδα θέλει πρωτιά και πρόκριση στα τελικά του τουρνουά που θα παιχτεί στις ΗΠΑ και το έδειξε, διαλύοντας τον αντίπαλό της με 5-1 μέσα στο “Καραϊσκάκης”.

Κερδίζει κι άλλους φίλους η ομάδα του Γιοβάνοβιτς με το ελκυστικό και επιθετικό της ποδόσφαιρο (27 τελικές προσπάθειες, με τις 20 να γίνονται στο πρώτο ημίχρονο). Δεν υστέρησε κανένας από τους διεθνείς σε απόδοση, με τους Κωνσταντίνο Καρέτσα, Βαγγέλη Παυλίδη και Τάσο Μπακασέτα να έχουν το πιο “δυνατό πάτημα’ απ’ όλους στον αγωνιστικό χώρο. Με τη Δανία στο “Καραϊσκάκης” το επόμενο ματς της γαλανόλευκης (08.09.2025, 21:45, Newsit.gr) που θέλει να κάνει το 2/2. Στο 0-0 έμειναν οι Σκανδιναβοί με την Σκωτία στην Κοπεγχάγη!

Το παιχνίδι…

Το… καλό πράγμα, φάνηκε από την αρχή. Ο αγώνας ξεκίνησε με ονειρεμένο τρόπο για την Ελλάδα. Μόλις στο 3′ η Γαλανόλευκη κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο Παυλίδης έδωσε “μάχες” με τους αμυντικούς της Λευκορωσίας στα όρια της μεγάλης τους περιοχής και από θέση αριστερά, έκανε το γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον νεαρό μεσοεπιθετικό που πλάσαρε στην κίνηση για το 1-0

Για κάποια λεπτά, η Εθνική ποδοσφαίρου έπαιξε… φουλ επίθεση. Η Λευκορωσία τα βρήκε “σκούρα” και δέχθηκε μεγάλη πίεση στην εστία της. Ο Παβλιουτσένκο είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ σε κεφαλιά του Κουλιεράκη (8′), ενώ έκανε μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Τσιμίκα (9′) και σε κεφαλιά του Μαυροπάνου (10′).

Το γήπεδο… κατηφόρισε υπέρ της Ελλάδας. Η Λευκορωσία προσπάθησε να κόψει τη φόρα της εθνικής, έχοντας κάποια σουτ προς την εστία της, αλλά το 2-0 ήρθε αρκετά γρήγορα. Στο 17′ ο Καρέτσας έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά με το αριστερό πόδι και ο Παυλίδης σκόραρε με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Στο 21′ ακολούθησε ο.. οβίδα του Μπακασέτα, για το 3-0 της γαλανόλευκης.

Η Ελλάδα συνέχισε να δημιουργεί και να χάνει φάσεις, με τους μεσοεπιθετικούς της να είναι καταιγιστικοί. Ειδικά ο καρέτσας, έδειχνε ασταμάτητος. Ο Τζόλης είδε τους φιλοξενούμενους να διώχνουν πάνω στη γραμμή την κοντινή του κεφαλιά στο 31′ Δυο λεπτά πριν, ο Παβλιουτσένκο είχε απομακρύνει το πλασέ του με το ένα χέρι. Τελικά, το 4-0 του πρώτου μέρους ήρθε στο 36′. Από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, ο Κουρμπέλης νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε, με κεφαλιά. Η Εθνική σταμάτησε να δημιουργεί φάσεις στην αντίπαλη εστία, μόνο όταν ο διαιτητής έστειλε τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια.

Η Ελλάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο, έριξε λίθγο “στροφές”, αλλά έφτασε σε νέο γκολ στο 63′. Ο Μπακασέτας έκλεψε την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ο Παυλίδης έκανε το γύρισμα και ο εξτρέμ της Μπριζ πλάσαρε σε κενή εστία για το 5-0 της Εθνικής! Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Γιοβάνοβιτς έκανε τις πρώτες του αλλαγές, θέλοντας να ξεκουράσει Τσιμίκα – Κουρμπέλη και να “ζεστάνει” Κυριακόπουλο και Μουζακίτη.

Σε μια αγωνιστική της “αναλαμπή”, η Λευκορωσία κατάφερε να φτάσει στο 5-1. Στο 70′ και μετά από σέντρα των γηπεδούχων, η μπάλα βρήκε στο κολλητό χέρι του Μπακασέτα, που έκανε κίνηση προς την μπάλα, γέρνοντας το κορμί του. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή, που έδωσε πέναλτι και ο Μπαρκόφσκι εκτέλεσε δυνατά, για να μειώσει στο σκορ.

Λίγο μετά, στο 73’ ο Γιοβάνοβιτς έβαλε Ιωαννίδη και Κωνσταντέλια αντί Παυλίδη και Μπακασέτα. Η γαλανόλευκη πίεσε γισα ένα ακόμα γκολ και στο 80′ έχασε μοναδική ευκαιρία για να το πετύχει. Ο Τζόλης έφυγε μόνος του κάτω από τη σέντρα, πέρασε και τον Παβλιουτσένκο και πλάσαρε, όμως ο Πάσεβιτς πρόλαβε να διώξει σε κόρνερ λίγο πριν η μπάλα να περάσει τη γραμμή.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Tσιμίκας (62′ Κυριακόπουλος), Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (62′ Μουζακίτης), Ζαφείρης (83′ Μάνταλος), Μπακασέτας (73΄ Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης (73΄ Ιωαννίδης).

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Παβλιουτσένκο, Ζάμπελιν, Μαρτίνοβιτς (55′ Μαρτίνοβιτς), Πέτσεριν, Πίγκας, Γιαμπλόνσκι (79′ Μιακιτς), Κορζούν, Κοβάλεβ (46′ Μπαρκόβσκι), Γκρόμικο (67′ Πάσεβιτς), Έμπονχ, Μελνιτσένκο (67′ Ντεμτσένκο).

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

Ελλάδα 3 (5-1)

Δανία 1 (0-0)

Σκωτία 1 (0-0)

Λευκορωσία 0 (1-5)

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας

Ελλάδα – Λευκορώσια 5-1

08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα