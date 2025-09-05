Ελλάδα – Λευκορωσία live για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Ο Τζολάκης ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, με τον Βαγιαννίδη να παίζει δεξιά και τον Τσιμίκα αριστερά.

Στα χαφ θα αγωνιστούν Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο δεξί “φτερό” και τον Τζόλη στο αριστερό. Ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη.