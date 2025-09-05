Αθλητικά

Ελλάδα – Λευκορωσία live για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Η πρεμιέρα της εθνικής ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα γίνει στις ΗΠΑ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
1ος αγώνας
Προκριματικά Μουντιάλ 2026
ΦΩΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Λευκορωσία για την 1η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Την προσεχή Δευτέρα (08.09.2025) η εθνική ποδοσφαίρου θα φιλοξενήσει τη Δανία στο φαληρικό γήπεδο.

21:33 | 05.09.2025
21:32 | 05.09.2025
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ / ΕΛΛΑΔΑ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ. (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
21:32 | 05.09.2025

Την ίδια ώρα με τον αγώνα της Εθνικής θα διεξαχθεί και το Δανία - Σκωτία για τον όμιλο της Ελλάδας

21:31 | 05.09.2025

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Μαρτίνοβιτς, Ζάμπελιν, Πέτσενιν – Γκρόμκο, Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ – Μελνιτσένκο, Εμπόνχ

Στον πάγκο: Ιγκνάτοβιτς, Λαπούκχοφ, Παρκχομένκο, Μιάκις, Μαλασέβιτς, Ντεμτσένκο, Μπαρκόφσκι, Καρμπόβιτς, Κάλινιν, Μάλκεβιτς, Βολκόφ, Πάσεβιτς

21:29 | 05.09.2025

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει μείνει εκτός αποστολής, λόγω τραυματισμού, αλλά βρέθηκε στα αποδυτήρια και στο πλευρό των συμπαικτών του

21:29 | 05.09.2025
21:29 | 05.09.2025

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης

21:28 | 05.09.2025

Ο Τζολάκης ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, με τον Βαγιαννίδη να παίζει δεξιά και τον Τσιμίκα αριστερά.

Στα χαφ θα αγωνιστούν Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο δεξί “φτερό” και τον Τζόλη στο αριστερό. Ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη.

21:28 | 05.09.2025

“Κατεβάζοντας” την Εθνική με σύστημα 4-2-3-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινάει βασικούς τους Μπακασέτα και Βαγιαννίδη

21:27 | 05.09.2025

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του, για την αρχική ενδεκάδα της ομάδας

21:27 | 05.09.2025
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ / ΕΛΛΑΔΑ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ. (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:27 | 05.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ελλάδα – Λευκορωσία, για την πρεμιέρα της γαλανόλευκης στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

21:25 | 05.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo