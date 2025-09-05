Ελλάδα – Λευκορωσία live για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Λευκορωσία για την 1η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Την προσεχή Δευτέρα (08.09.2025) η εθνική ποδοσφαίρου θα φιλοξενήσει τη Δανία στο φαληρικό γήπεδο.
Την ίδια ώρα με τον αγώνα της Εθνικής θα διεξαχθεί και το Δανία - Σκωτία για τον όμιλο της Ελλάδας
Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Μαρτίνοβιτς, Ζάμπελιν, Πέτσενιν – Γκρόμκο, Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ – Μελνιτσένκο, Εμπόνχ
Στον πάγκο: Ιγκνάτοβιτς, Λαπούκχοφ, Παρκχομένκο, Μιάκις, Μαλασέβιτς, Ντεμτσένκο, Μπαρκόφσκι, Καρμπόβιτς, Κάλινιν, Μάλκεβιτς, Βολκόφ, Πάσεβιτς
Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει μείνει εκτός αποστολής, λόγω τραυματισμού, αλλά βρέθηκε στα αποδυτήρια και στο πλευρό των συμπαικτών του
Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης
Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης
Ο Τζολάκης ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, με τον Βαγιαννίδη να παίζει δεξιά και τον Τσιμίκα αριστερά.
Στα χαφ θα αγωνιστούν Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο δεξί “φτερό” και τον Τζόλη στο αριστερό. Ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη.
“Κατεβάζοντας” την Εθνική με σύστημα 4-2-3-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινάει βασικούς τους Μπακασέτα και Βαγιαννίδη
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του, για την αρχική ενδεκάδα της ομάδας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ελλάδα – Λευκορωσία, για την πρεμιέρα της γαλανόλευκης στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ