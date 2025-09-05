Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1 τελικό: Την έκανε «σάκο του μποξ»

Η Ελλάδα “ποδοπάτησε” με 5-1 τη Λευκορωσία για την 1η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Την προσεχή Δευτέρα (08.09.2025) η εθνική ποδοσφαίρου θα φιλοξενήσει τη Δανία στο φαληρικό γήπεδο.
Ιδανικό ξεκίνημα για την Ελλάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, την ώρα που το Δανία - Σκωτία έμεινε στο 0-0
Ο Τζόλης κουβάλησε την μπάλα από το κέντρο, πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και εκτέλεσε, αλλά με σωτήριο τάκλιν του Πετσένιν γλίτωσαν το 6-1 οι φιλοξενούμενοι.
Έδωσε χέρι και πέναλτι στον Μπακασέτα, αλλά ο αρχηγός της Εθνικής φάνηκε να έχει το χέρι του κοντά στο σώμα
Ο διαιτητής ελέγχει μια φάση για πιθανό πέναλτι υπέρ της Λευκορωσίας
Ο Μπακασέτας έκλεψε την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ο Παυλίδης έκανε το γύρισμα και ο εξτρέμ της Μπριζ πλάσαρε σε κενή εστία
Κάθετη του Καρέτσα, ο Παυλίδης πέρασε τον αντίπαλο πορτιέρε, αλλά ήταν κοντά στη γραμμή του άουτ και η μπάλα βγήκε έξω
Σέντρα του Τζόλη από αριστερά, κεφαλιά του Μπακασέτα, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με τον Παβλιουτσένκο να έχει τον έλεγχο της φάσης
Γύρισμα του Παυλίδη από τα αριστερά για το δεύτερο δοκάρι, ο Καρέτσας αστόχησε από καλή θέση, με τη φάση να θυμίζει το πρώτο γκολ της Ελλάδας στο ματς
ο Τζολάκης έδιωξε το σουτ του Γκρόμκο
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Να αναφέρουμε ότι σε 45 λεπτά αγώνα στην Κοπεγχάγη, το Δανία - Σκωτία είναι 0-0
Το 4-0 του Κουρμπέλη
Κακή απομάκρυνησ των φιλοξενολυμενων, σουτ του Κουρμπέλη, η μπάλα για λίγο άουτ
Ο Καρέτσας μπήκε από δεξιά στην αντίπαλη περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη, αλλά το σουτ έστειλε την μπάλα μόλις άουτ
Το 3-0 του Μπακασέτα
... την κοντινή κεφαλιά του Τζόλη, μετά από γύρισμα του Καρέτσα
Σουτ του Τζόλη μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά -με το δεξί πόδι- ο Παβλιουτσένκο έπεσε και έδιωκξε με το ένα χέρι
Κάθετη του Παυλίδη, ο Τζόλης "τσίμπησε" την μπάλα, αλλά ο πορτιέρε της Λευκορωσίας είχε μείνει στην εστία του και μπλόκαρε εύκολα
Το 2-0 του Παυλίδη
Σουτ του Μπακασέτα εκτος μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ
18ο γκολ του στην 76η συμμετοχή με τη γαλανόλευκη
Σέντρα του Καρέτσα, κεφαλιά του Παυλίδη από τα όρια της μικρής περιοχής και 2-0
10 γκολ σε 49 συμετοχές με την Ελλάδα
Σουτ του Πετσένιν, στα σώματα η μπάλα
Το 1-0 του Καρέτσα
Εκτέλεση κόρνερ για την Ελλάδα, κεφαλιά του Μαυροπάνου, η μπάλα πάνω στον Παβλιουτσένκο
Εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, κεφαλιά του Μαυροπάνου, έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο τερματοφύλακας της Λευκορωσίας
Σουτ του Τσιμίκα -με το δεξί πόδι- από τα όρια της μεγάλης περιοχής, ο πορτιέρε της Λευκορωσίας έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ
Εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, κεφαλι΄σ του Κουλιεράκη, η μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Ο Παυλίδης έδωσε “μάχες” με τους αμυντικούς της Λευκορωσίας στα όρια της μεγάλης τους περιοχής και από θέση αριστερά, έκανε το γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον νεαρό μεσοεπιθετικό που πλάσαρε στην κίνηση για το 1-0
Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι στις εξέδρες του "Καραϊσκάκης"
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Η ώρα των εθνικών ύμνων - Ακούστηκε της Λευκορωσίας και απολουθεί της Ελλάδας
Με τα λευκά θα αγωνιστεί η Ελλάδα, με τα σκούρα κόκκινα η Λευκορωσία
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά
05/09/25 21:45 Ελλάδα – Λευκορώσια
08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία
09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα
12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα
15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία
18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα
Την ίδια ώρα με τον αγώνα της Εθνικής θα διεξαχθεί και το Δανία - Σκωτία για τον όμιλο της Ελλάδας
Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Μαρτίνοβιτς, Ζάμπελιν, Πέτσενιν – Γκρόμκο, Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ – Μελνιτσένκο, Εμπόνχ
Στον πάγκο: Ιγκνάτοβιτς, Λαπούκχοφ, Παρκχομένκο, Μιάκις, Μαλασέβιτς, Ντεμτσένκο, Μπαρκόφσκι, Καρμπόβιτς, Κάλινιν, Μάλκεβιτς, Βολκόφ, Πάσεβιτς
Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει μείνει εκτός αποστολής, λόγω τραυματισμού, αλλά βρέθηκε στα αποδυτήρια και στο πλευρό των συμπαικτών του
Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης
Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης
Ο Τζολάκης ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, με τον Βαγιαννίδη να παίζει δεξιά και τον Τσιμίκα αριστερά.
Στα χαφ θα αγωνιστούν Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο δεξί “φτερό” και τον Τζόλη στο αριστερό. Ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη.
“Κατεβάζοντας” την Εθνική με σύστημα 4-2-3-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινάει βασικούς τους Μπακασέτα και Βαγιαννίδη
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του, για την αρχική ενδεκάδα της ομάδας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ελλάδα – Λευκορωσία, για την πρεμιέρα της γαλανόλευκης στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
