Αθλητικά

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1 τελικό: Την έκανε «σάκο του μποξ»

Η πρεμιέρα της εθνικής ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν ονειρεμένη
ΦΩΤΟ REUTERS
1ος αγώνας
Προκριματικά Μουντιάλ 2026
5 - 1
ΦΩΤΟ REUTERS/Louiza Vradi

Η Ελλάδα “ποδοπάτησε” με 5-1 τη Λευκορωσία για την 1η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Την προσεχή Δευτέρα (08.09.2025) η εθνική ποδοσφαίρου θα φιλοξενήσει τη Δανία στο φαληρικό γήπεδο.

23:40 | 05.09.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
23:40 | 05.09.2025

Ιδανικό ξεκίνημα για την Ελλάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, την ώρα που το Δανία - Σκωτία έμεινε στο 0-0

23:34 | 05.09.2025
ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ και νίκη για την Ελλάδα με 5-1 επί της Λευκορωσίας
23:33 | 05.09.2025
23:32 | 05.09.2025
23:27 | 05.09.2025
3 τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:16 | 05.09.2025
79'
Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα με τον Τζόλη - Δεν υπάρχει αυτή η φάση!

Ο Τζόλης κουβάλησε την μπάλα από το κέντρο, πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και εκτέλεσε, αλλά με σωτήριο τάκλιν του Πετσένιν γλίτωσαν το 6-1 οι φιλοξενούμενοι.

23:15 | 05.09.2025
73'
Αλλαγές για την Εθνική: Κωνσταντέλιας αντί Μπακασέτα και Ιωαννίδης αντί Παυλίδη.
23:14 | 05.09.2025

Έδωσε χέρι και πέναλτι στον Μπακασέτα, αλλά ο αρχηγός της Εθνικής φάνηκε να έχει το χέρι του κοντά στο σώμα

23:13 | 05.09.2025
72'
ΓΚΟΛ για την Λευκορωσία, 5-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι
23:12 | 05.09.2025
71'
Πέναλτι υπέρ της Λευκορωσίας
23:09 | 05.09.2025
70'

Ο διαιτητής ελέγχει μια φάση για πιθανό πέναλτι υπέρ της Λευκορωσίας

23:04 | 05.09.2025
63'
ΓΚΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛ για την Ελλάδα, 5-0 με τον Τζόλη

Ο Μπακασέτας έκλεψε την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ο Παυλίδης έκανε το γύρισμα και ο εξτρέμ της Μπριζ πλάσαρε σε κενή εστία

23:04 | 05.09.2025
62'
Διπλή αλλαγή για την Ελλάδα. Μουζακίτης και Κυριακόπουλος στο ματς, Κουρμπέλης και Τσιμίκας έξω
23:02 | 05.09.2025
61'
Νέα καλή στιγμή για την Ελλάδα.

Κάθετη του Καρέτσα, ο Παυλίδης πέρασε τον αντίπαλο πορτιέρε, αλλά ήταν κοντά στη γραμμή του άουτ και η μπάλα βγήκε έξω

23:01 | 05.09.2025
60'
Φάση για την Ελλάδα

Σέντρα του Τζόλη από αριστερά, κεφαλιά του Μπακασέτα, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με τον Παβλιουτσένκο να έχει τον έλεγχο της φάσης

22:57 | 05.09.2025
59'
Κίτρινη κάρτα στον Γκμίκο
22:55 | 05.09.2025
55'
Αλλαγή για την Λευκορωσία. Βολκόφ αντί Μαρτινόβιτς
22:54 | 05.09.2025
52'

Γύρισμα του Παυλίδη από τα αριστερά για το δεύτερο δοκάρι, ο Καρέτσας αστόχησε από καλή θέση, με τη φάση να θυμίζει το πρώτο γκολ της Ελλάδας στο ματς

22:49 | 05.09.2025
49'

ο Τζολάκης έδιωξε το σουτ του Γκρόμκο

22:49 | 05.09.2025
Μπαρκόφσκι αντί Κόβαλεβ για τη Λευκορωσία
22:47 | 05.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:47 | 05.09.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:35 | 05.09.2025

Να αναφέρουμε ότι σε 45 λεπτά αγώνα στην Κοπεγχάγη, το Δανία - Σκωτία είναι 0-0

22:34 | 05.09.2025

Το 4-0 του Κουρμπέλη

22:32 | 05.09.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Φάληρο
22:27 | 05.09.2025
44'

Κακή απομάκρυνησ των φιλοξενολυμενων, σουτ του Κουρμπέλη, η μπάλα για λίγο άουτ

22:22 | 05.09.2025
37'
Τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα

Ο Καρέτσας μπήκε από δεξιά στην αντίπαλη περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη, αλλά το σουτ έστειλε την μπάλα μόλις άουτ

22:20 | 05.09.2025
36'
ΓΚΟΟΟΟΟΛΛΛΛ για την Ελλάδα, 4-0 με κεφαλιά του Κουρμπέλη, μετά από κόρνερ του Μπακασέτα
22:19 | 05.09.2025

Το 3-0 του Μπακασέτα

22:18 | 05.09.2025
31'
Πάνω στη γραμμή έδιωξε η άμυνα της Λευκορωσίας

... την κοντινή κεφαλιά του Τζόλη, μετά από γύρισμα του Καρέτσα

22:12 | 05.09.2025
29'
Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Σουτ του Τζόλη μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά -με το δεξί πόδι- ο Παβλιουτσένκο έπεσε και έδιωκξε με το ένα χέρι

22:12 | 05.09.2025
26'

Κάθετη του Παυλίδη, ο Τζόλης "τσίμπησε" την μπάλα, αλλά ο πορτιέρε της Λευκορωσίας είχε μείνει στην εστία του και μπλόκαρε εύκολα

22:09 | 05.09.2025

Το 2-0 του Παυλίδη

22:08 | 05.09.2025
24'

Σουτ του Μπακασέτα εκτος μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ

22:08 | 05.09.2025
22:07 | 05.09.2025
22:06 | 05.09.2025

18ο γκολ του στην 76η συμμετοχή με τη γαλανόλευκη

22:05 | 05.09.2025
21'
ΓΚΟΟΟΟΛΛΛΛΛ για την Ελλάδα, 3-0. Τρομερό σουτ ο Μπακασέτας αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή
21:59 | 05.09.2025
17'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛ για την Ελλάδα, 2-0 με τον Παυλίδη

Σέντρα του Καρέτσα, κεφαλιά του Παυλίδη από τα όρια της μικρής περιοχής και 2-0

10 γκολ σε 49 συμετοχές με την Ελλάδα

21:58 | 05.09.2025
15'
Κίτρινη κάρτα στον Μπακασέτα
21:57 | 05.09.2025
13'

Σουτ του Πετσένιν, στα σώματα η μπάλα

21:56 | 05.09.2025

Το 1-0 του Καρέτσα

21:55 | 05.09.2025
11'

Εκτέλεση κόρνερ για την Ελλάδα, κεφαλιά του Μαυροπάνου, η μπάλα πάνω στον Παβλιουτσένκο

21:55 | 05.09.2025
10'
Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, κεφαλιά του Μαυροπάνου, έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο τερματοφύλακας της Λευκορωσίας

21:54 | 05.09.2025
9'
Νέα ευκαιρία για την Ελλάδα

Σουτ του Τσιμίκα -με το δεξί πόδι- από τα όρια της μεγάλης περιοχής, ο πορτιέρε της Λευκορωσίας έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ

21:50 | 05.09.2025
9'
Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, κεφαλι΄σ του Κουλιεράκη, η μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

21:47 | 05.09.2025
3'
ΓΚΟΟΟΟΛΛΛΛΛ για την Ελλάδα, 1-0 με τον Καρέτσα

Ο Παυλίδης έδωσε “μάχες” με τους αμυντικούς της Λευκορωσίας στα όρια της μεγάλης τους περιοχής και από θέση αριστερά, έκανε το γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον νεαρό μεσοεπιθετικό που πλάσαρε στην κίνηση για το 1-0

21:45 | 05.09.2025
21:44 | 05.09.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:43 | 05.09.2025

Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι στις εξέδρες του "Καραϊσκάκης"

21:42 | 05.09.2025

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

21:40 | 05.09.2025

Η ώρα των εθνικών ύμνων - Ακούστηκε της Λευκορωσίας και απολουθεί της Ελλάδας

21:39 | 05.09.2025

Με τα λευκά θα αγωνιστεί η Ελλάδα, με τα σκούρα κόκκινα η Λευκορωσία

21:38 | 05.09.2025
21:34 | 05.09.2025

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά

05/09/25 21:45 Ελλάδα – Λευκορώσια

08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

21:33 | 05.09.2025
21:32 | 05.09.2025
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ / ΕΛΛΑΔΑ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ. (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
21:32 | 05.09.2025

Την ίδια ώρα με τον αγώνα της Εθνικής θα διεξαχθεί και το Δανία - Σκωτία για τον όμιλο της Ελλάδας

21:31 | 05.09.2025

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Μαρτίνοβιτς, Ζάμπελιν, Πέτσενιν – Γκρόμκο, Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ – Μελνιτσένκο, Εμπόνχ

Στον πάγκο: Ιγκνάτοβιτς, Λαπούκχοφ, Παρκχομένκο, Μιάκις, Μαλασέβιτς, Ντεμτσένκο, Μπαρκόφσκι, Καρμπόβιτς, Κάλινιν, Μάλκεβιτς, Βολκόφ, Πάσεβιτς

21:29 | 05.09.2025

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει μείνει εκτός αποστολής, λόγω τραυματισμού, αλλά βρέθηκε στα αποδυτήρια και στο πλευρό των συμπαικτών του

21:29 | 05.09.2025
21:29 | 05.09.2025

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης

21:28 | 05.09.2025

Ο Τζολάκης ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, με τον Βαγιαννίδη να παίζει δεξιά και τον Τσιμίκα αριστερά.

Στα χαφ θα αγωνιστούν Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο δεξί “φτερό” και τον Τζόλη στο αριστερό. Ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη.

21:28 | 05.09.2025

“Κατεβάζοντας” την Εθνική με σύστημα 4-2-3-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινάει βασικούς τους Μπακασέτα και Βαγιαννίδη

21:27 | 05.09.2025

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του, για την αρχική ενδεκάδα της ομάδας

21:27 | 05.09.2025
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ / ΕΛΛΑΔΑ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ. (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:27 | 05.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ελλάδα – Λευκορωσία, για την πρεμιέρα της γαλανόλευκης στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

21:25 | 05.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo