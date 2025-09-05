Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1 τελικό: Την έκανε «σάκο του μποξ»

79'

Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα με τον Τζόλη - Δεν υπάρχει αυτή η φάση!

Ο Τζόλης κουβάλησε την μπάλα από το κέντρο, πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και εκτέλεσε, αλλά με σωτήριο τάκλιν του Πετσένιν γλίτωσαν το 6-1 οι φιλοξενούμενοι.