Ελλάδα – Λευκορωσία: Καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο με τέσσερα γκολ από την Εθνική ποδοσφαίρου

Η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε ένα συγκλονιστικό πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Λευκορωσία και πήγε στην ανάπαυλα, προηγούμενη με 4-0.

Παυλίδης και Καρέτσας συμμετείχαν στα δυο πρώτα γκολ της Εθνικής ποδοσφαίρου. Από προσπάθεια και γύρισμα του πρώτου, ο νεαρός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στο 17′ οι δυο τους άλλαξαν… ρόλους, με τον εξτρέμ της Γκενκ να βγάζει τη σέντρα και τον Βαγγέλη Παυλίδη να κάνει το 2-0 με κοντινή κεφαλιά.

Η εθνική συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφτασε στο 3-0 στο 21′. ο Μπακασέτας ανέβασε το δείκτη του σκορ με ένα τρομερό σουτ, αρκετά μέτρα εκτός μεγάλης περιοχής.

Το… κερασάκι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 36′. Από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, ο Κουρμπέλης έκανε με κεφαλιά το 4-0 του πρώτου 45λέπτου.

Απολαυστική η Εθνική, σε ένα από τα πιο παραγωγικά της πρώτα ημίχρονα!