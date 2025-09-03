Ελλάδα – Λευκορωσία: Χωρίς απουσίες η προπόνηση της Τετάρτης

Με όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του δούλεψε για πρώτη φορά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής ποδοσφαίρου με τη Λευκορωσία (05/09, 21:45), για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Οι διεθνείς που τις προηγούμενες ημέρες είχαν υποβληθεί σε αποφόρτιση, λόγω της συμμετοχής τους σε αγώνες με τις ομάδες τους, επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα.

Θετικό νέο για την Εθνική ποδοσφαίρου αποτελεί και η επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση που τον είχαν κρατήσει εκτός από το τελευταίο ματς του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος τεχνικός επικεντρώθηκε στην τακτική και την ανάπτυξη του παιχνιδιού, με την προπόνηση να διαρκεί περίπου 80 λεπτά, χωρίς να «ανοίξει τα χαρτιά» του ως προς την ενδεκάδα.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη (04/09, 18:30) με προπόνηση στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», εκεί όπου θα διεξαχθεί και το παιχνίδι της Παρασκευής.