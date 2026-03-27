Ελλάδα – Μάλτα 5-0: Με σόου Κούτσια, 6/6 η Εθνική Ελπίδων στα προκριματικά του Euro U21

Συνέχεια στις εντυπωσιακές εμφανίσεις στα προκριματικά του Euro U21 έδωσε η Εθνική Ελπίδων. Η γαλανόλευκη συνέτριψε εντός έδρας τη Μάλτα με 5-0, έκανε το 6/6 στον όμιλο της και βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη είναι γεμάτη ταλέντο και δεν σταματάει να αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον. Το νέο “αίμα” του ελληνικού ποδοσφαίρου συνέχισε τις κυριαρχικές εμφανίσεις στα προκριματικά του Euro U21, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αδύναμη Μάλτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γαλανόλευκη έκανε το 6/6 και παραμένει στην κορυφή του ομίλου, έχοντας 3 βαθμούς περισσότερους από τη Γερμανία, την οποία η Εθνική Ελπίδων έχει νικήσει εκτός έδρας με 3-2 και την περιμένει στην έδρα της στον δεύτερο γύρο.

Την πρόκριση στην τελική φάση, μαζί με τις διοργανώτριες χώρες Αλβανία και Σερβία, κατακτούν οι εννέα πρώτοι των προκριματικών ομίλων, καθώς και ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Εθνική Ελπίδων ήταν ο Γιάννης Κούτσιας, ο οποίος σημείωσε τα 3 από τα 5 γκολ της γαλανόλευκης στο 23’, στο 61’ και στο 79’.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα υπόλοιπα τέρματα σημείωσαν ο Κωνσταντίνος Γκούμας, που άνοιξε το σκορ στο 16’, και ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο οποίος διαμόρφωσε το 3-0 στο 49’ με όμορφο τελείωμα.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

Ελλάδα 18 (21-2)

Γερμανία 15 (19-4)

Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-9)

Γεωργία 6 (8-8)

Λετονία 5 (3-9)

Μάλτα 0 (0-24)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

Ελλάδα – Γεωργία 3-0

Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0

Ελλάδα – Μάλτα 5-0

31/03/26 19:00 Ελλάδα – Γερμανία

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα