Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Νίκη για την Εθνική μπάσκετ με εκπληκτικό Μήτογλου

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο τέταρτο δεκάλεπτο και ηγέτη τον εξαιρετικό Ντίνο Μήτογλου, η Εθνική μπάσκετ κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να επικρατήσει με 69-61 του Μαυροβουνίου, στη φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην «PAOK Sport Arena» της Θεσσαλονίκης.

Η Εθνική μπάσκετ παρουσιάστηκε βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις της στο τουρνουά της Κύπρου – όπου είχε γνωρίσει ήττες από Σερβία και Ισραήλ – και πήρε τη δεύτερη φιλική της νίκη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Εurobasket 2025. Η Ελλάδα σε ένα ακόμη παιχνίδι δεν είχε στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Τουρνουά Ακρόπολις) ενώ είχε πολύ κακά ποσοστά στο τρίποντο, καθώς οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη τελείωσαν τον αγώνα με 5/34 (!), δηλαδή 14,7% ποσοστό ευστοχίας.

Με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Ντίνος Μήτογλου ξεχώρισε για την «επίσημη αγαπημένη». Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσθεσε 13 πόντους, 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα είχε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ενώ διψήφιος, με 10 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Εξαιρετική δουλειά στην άμυνα έκανε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς τέλειωσε το ματς με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από 11 πόντους σημείωσαν οι Ιγκόρ Ντρόμπιακ και Μάρκο Σιμόνοβιτς (6 ριμπάουντ) για το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο συμμετέχει στον δεύτερο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, που θα φιλοξενηθεί στο Τάμπερε και θα αντιμετωπίσει Φινλανδία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Λιθουανία και Σουηδία.

Εκτός αποστολής για τη φιλική αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο έμειναν για την εθνική οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή στην Αθήνα, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Το παιχνίδι

Με τους Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Μήτογλου μπήκε στο παρκέ η εθνική, με τους δύο τελευταίους να έχουν από ένα κόψιμο στο 1ο δεκάλεπτο. Η «επίσημη αγαπημένη» βρήκε 6 πόντους από τον Μήτογλου, με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 10-8, για να μπουν οι Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο αντί των Σαμοντούροβ και Μήτογλου αμέσως μετά, κι ενώ οι Ντόρσεϊ και Παπανικολάου είχαν περάσει στο παρκέ λίγο νωρίτερα. Με 0/6 τρίποντα, η εθνική είδε το Μαυροβούνιο να προσπερνά με 12-18 και 13-19, την ώρα που ο Κάιλ Άλμαν μετρούσε 2/3 τρίποντα για το Μαυροβούνιο. Με λέι απ ο Ντόρσεϊ μείωσε σε 15-19, σκορ 1ης περιόδου, κι ενώ οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχαν 0/8 τρίποντα, αλλά 6/7 δίποντα. Οι παίκτες του Μπόσκο Ράντοβιτς σούταραν με κακά ποσοστά στα σουτ δύο πόντων, μετρώντας 3/10 δίποντα.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο σημείωσε τα δύο πρώτα καλάθια της Ελλάδας με την έναρξη της 2ης περιόδου, ενώ ο αδελφός του Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε προβάδισμα στην εθνική, 21-19. Οι δύο ακόμη πόντοι του Γιαννούλη Λαρεντζάκη που ακολούθησαν διεύρυναν σε 9-0 το σερί της «γαλανόλευκης» (23-19). Ο Νίκολα Βούτσεβιτς το πήρε προσωπικά και με 4 δικούς του πόντους οδήγσε σε σερί 7-0 το Μαυροβούνιο (23-26). Εύστοχοι διαδοχικά οι Σαμοντούροβ και Παπανικολάου έξω από τα 6.75 (29-26), ενώ ο Μήτογλου «έγραψε» το 31-26. Η εθνική έκανε λάθη, την ώρα που οι δύο Ομοσπονδιακοί προπονητές δοκίμαζαν σχήματα, για να πάει στο -3 η Ελλάδα στ’ αποδυτήρια στο ημίχρονο (32-35), αφού μετά από λάθος του Μήτογλου, ο Κάιλ Άλμαν έκλεψε, κέρδισε το φάουλ, έβαλε και τις βολές, ενώ ο Ιγκόρ Ντρόμπιακ με τρίποντο είχε δώσει πρωτοπορία στο Μαυροβούνιο (31-32). Και μετά από μία εύστοχη βολή του Σλούκα, ο Βούτσεβιτς διαμόρφωσε το σκορ του α΄ μέρους, με 3 διαδοχικούς πόντους, μετά από αντιαθλητικό φάουλ του Μήτογλου. Τα 2/21 τρίποντα της Ελλάδας έναντι των 3/8 του Μαυροβουνίου έδιναν πλεονέκτημα στους παίκτες του Ράντοβιτς.

Η εθνική μείωσε στον πόντο 36-37 χάρη σε 4 σερί πόντους του Τάιλερ Ντόρσεϊ ως απάντηση στο καλάθι του Βούτσεβιτς. Ο Σπανούλης θα εκνευριζόταν, όμως στη συνέχεια βλέποντας τους Έλληνες διεθνείς να κάνουν λάθη και να έχουν κακές επιλογές στην επίθεση. Όλα αυτά τα αξιοποίησαν οι Κλγιάτζιτς, Σιμόνοβιτς και Βούτσεβιτς για να οδηγήσουν για πρώτη φορά στο +9 το Μαυροβούνιο (38-47). Πέντε διαδοχικοί πόντοι του Μήτογλου επέτρεψαν στην εθνική να «κλείσει την ψαλίδα» (43-47). Ο Ντόρντε Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε με το καλάθι (43-49), ο Λαρεντζάκης μείωσε σε 45-49 με 2/2 βολές, για να διαμορφώσει το σκορ της 3ης περιόδου (45-51) ο Ιγκόρ Ντρόμπνιακ. Η εθνική μετρούσε 3/28 τρίποντα στα πρώτα 30 λεπτά!

Με τρίποντο του Λαρεντζάκη και δίποντο του Μήτογλου, με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, η εθνική πλησίασε στον πόντο (50-51). Οι Χατζημπέκοβιτς και Άλμαν διατήρησαν στην πρωτοπορία το Μαυροβούνιο (50-54). Οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ ισοφάρισαν σε 54-54. Η εθνική προσπέρασε μετά από… αυτοθυσία του Κώστα Αντετοκούνμπο που με… μπλοζόν κράτησε την μπάλα μέσα στις τέσσερις γραμμές για να κάνει το 56-54 ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Το σερί της «επίσημης αγαπημένης» συνεχίστηκε έως το 59-54 από Κώστα Αντετοκούνμπο και Παναγιώτη Καλαϊντζάκη, για το 14-3 της εθνικής στο πρώτο πεντάλεπτο της 4ης περιόδου. Πλέον, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχαν αρχίσει να λειτουργούν και επιθετικά, πέρα από τη σταθερά καλή άμυνά, για να διευρύνουν στο +9, με νέο τρίποντο από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, την υπέρ τους διαφορά (65-56). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο παρκέ και με 2/2 βολές θα έδινε διψήφια τιμή στη διαφορά, για το +11 (67-56), ενώ ήταν πρωταγωνιστής στα τελευταία λεπτά μέχρι το τελικό 69-61.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 32-25, 45-51, 69-61

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13, Λαρεντζάκης 10 (2), Σλούκας 1, Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 3 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 5 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 11, Αντετοκούνμπο Θ. 2, Μήτογλου 20 (1)

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Μπόσκο Ράντοβιτς): Άλμαν 9 (1), Βούτσεβιτς 13 (1), Σλάβκοβιτς 4, Χατζιμπέγκοβιτς 5 (1), Σιμόνοβιτς 11 (1), Βούτσελγιτς, Γιοβάνοβιτς 4, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 11 (2), Κλγιάγιτς 4