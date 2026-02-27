Ελλάδα – Μαυροβούνιο: Για το 3/3 η Εθνική μπάσκετ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών επιστρέφει στα παρκέ, για τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Την Παρασκευή (19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) η Ελλάδα φιλοξενεί το Μαυροβούνιο στη “Sunel Arena” για την 3η αγωνιστική, με σκοπό να συνεχίσει την αήττητη πορεία της.

Η Εθνική μπάσκετ έχει κάνει το 2/2 στο πρώτο “παράθυρο” των προκριματικών του παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με νίκες κόντρα σε Ρουμανία εντός (91-54) και Πορτογαλία εκτός έδρας (68-76). Σε αυτό το νέο “παράθυρο” η γαλανόλευκη θα προσπαθήσει να κάνει το απόλυτο, υποδεχόμενη απόψε το Μαυροβούνιο και πηγαίνοντας σε λίγες ημέρες στην Ποντγκόριτσα για να το αντιμετωπίσει ξανά (02.03.2026).

Η Εθνική Ελλάδας είναι έτοιμη και πάλι να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της, με τους φίλους της γαλανόλευκης να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικά το “παρών” στη Sunel Arena στο Ολυμπιακό Κέντρο Ανω Λιοσίων. Πάνω από 5.000 φίλαθλοι έχουν ήδη κλείσει τη θέση τους και θα δώσουν παλμό στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, “σπρώχνοντάς” το σε ακόμη μια νίκη.

Στα αγωνιστικά νέα, ο Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε χθες (26.02.2026) στην προετοιμασία της γαλανόλευκης, ενώ νοκ-άουτ τέθηκαν οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Αντώνης Καραγιαννίδης. Με την ομάδα θα ενσωματωθούν οι Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης και Μήτογλου, που χθες είχαν υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό στην Euroleague.

Οι παίκτες που βρίσκονται από χθες (26.02.2026) στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το αποψινό ματς είναι οι: Παπανικολάου (Ολυμπιακός), Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός), Π. Καλαϊτζάκης (Παναθηναϊκός), Κ. Αντετοκούνμπο (Άρης Betsson), Τολιόπουλος (Παναθηναϊκός), Μωραΐτης (Ηρακλής), Χαραλαμπόπουλος (ΑΕΚ), Ρογκαβόπουλος (Παναθηναϊκός), Χουγκάζ (ΠΑΟΚ), Κακλαμανάκης (Περιστέρι Betsson), Νετζήπογλου (Ολυμπιακός), Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ (Άρης Betsson).

Aπό την άλλη, το Μαυροβούνιο έχει ρεκόρ 1-1 μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές, καθώς έχασε εντός έδρας με το βαρύ 83-62 από την Πορτογαλία, ενώ αντέδρασε με νίκη 80-75 στη Ρουμανία. Στην αποστολή της ομάδας του Αντρέι Ζάκελι δεν βρίσκονται οι Κέντρικ Πέρι, Κάιλ Όλμαν και Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς, με τον Ντέρεκ Νίνταμ να αποτελεί τον νατουραλιζέ της ομάδας για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια.

Η βαθμολογία του Group B

Ελλάδα 2-0

Πορτογαλία 1-1

Μαυροβούνιο 1-1

Ρουμανία 0-2

Το πρόγραμμα του δεύτερου “παραθύρου”

Ελλάδα – Μαυροβούνιο (27/2, 19:00, ΕΡΤ 1)

Πορτογαλία – Ρουμανία (27/2, 21.00)

Ρουμανία – Πορτογαλία (2/3, 19,00)

Μαυροβούνιο – Ελλάδα (2/3, 20.00, ΕΡΤ 1)

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι τρεις κορυφαίες ομάδες από κάθε γκρουπ της πρώτης φάσης εξασφαλίζουν την παρουσία τους στον επόμενο γύρο, κουβαλώντας μαζί τους τα αποτελέσματα που πέτυχαν μέχρι εκείνο το σημείο.

Στη δεύτερη φάση δημιουργούνται τέσσερις νέοι όμιλοι ως εξής:

-Οι τρεις πρώτοι των Ομίλων 1 και 2 σχηματίζουν τον 9o Όμιλο.

-Οι τρεις πρώτοι των Ομίλων 3 και 4 συγκροτούν τον 10o Όμιλο.

-Οι τρεις πρώτοι των Ομίλων 5 και 6 συνθέτουν τον 11o Όμιλο.

-Οι τρεις πρώτοι των Ομίλων 7 και 8 απαρτίζουν τον 12o Όμιλο.

Σε περίπτωση που η Ελλάδα περάσει στη δεύτερη φάση, θα τεθεί αντιμέτωπη με τις τρεις ομάδες που θα έχουν καταλάβει τις πρώτες θέσεις στον 1o Όμιλο, δηλαδή τρεις εκ των Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία και Δανία.

Από καθέναν από τους τέσσερις νέους ομίλους, οι τρεις πρώτοι της κατάταξης θα πάρουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπληρώνοντας συνολικά 12 ευρωπαϊκές συμμετοχές στη διοργάνωση.

Οι ημερομηνίες των “παραθύρων”

24 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2025

27 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2026

29 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2026

24 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2026

23 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2026

22 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2027