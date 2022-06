Ιδανικό ντεμπούτο στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας έκανε ο Δημήτρης Ιτούδης. Η γαλανόλευκη, πιάνοντας φοβερή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, διέλυσε τη Μεγάλη Βρετανία με 93-71 στη Λάρισα κι ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο (3-1) τις υποχρεώσεις στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε μουδιασμένα, ωστόσο σταδιακά ανέβασε στροφές, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στην τρίτη περίοδο ισοπέδωσε τη Μεγάλη Βρετανία, φτάνοντας δια περιπάτου στην τελική επικράτηση.

Ο Δημήτρης Ιτούδης είδε τον Γιώργο Παπαγιάννη να κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, κάνοντας double-double (14π., 10ριμπ.), τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σκοράρει (13π.) και να δημιουργεί (7ασ.) και τον Ιωάννη Παπαπέτρου να τραβάει το κουπί στο σκοράρισμα στο πρώτο μέρος, όταν οι περισσότεροι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας ήταν μουδιασμένοι.

