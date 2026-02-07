Ελλάδα – Μεξικό: Με Στέφανο Τσιτσιπά η μάχη της γαλανόλευκης στο Davis Cup

Η Εθνική Ελλάδας δίνει μάχη με το Μεξικό το Σαββατοκύριακο (7-8 Φεβρουαρίου) στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Tae Kwon Do για τα πλέι οφ του World Group 1 του Davis Cup.

Στον πρώτο αγώνα της σειράς της Ελλάδας με το Μεξικό για το Davis Cup που θα αρχίσει στις 17:00, o Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον Rodrigo Pacheco Méndez. Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Alan Magadan.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (8/2) θα αρχίσει στις 17:00 με το διπλό, όπου οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Rodrigo Pacheco Méndez και Alex Hernández.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα και το Μεξικό θα συναντηθούν στο Davis Cup.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την COSMOTE SPORT 6 HD.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Εθνικής ομάδας, όλοι δήλωσαν έτοιμοι για τους αγώνες με το Μεξικό.

“Η ομάδα προετοιμάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι οι αθλητές έδειξαν υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και επαγγελματισμού. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας”, τόνισε ο captain της Εθνικής Απόστολος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τους, τον Στέφανο Τσιτσιπά , τον Στέφανο Σακελλαρίδη, τον Ιωάννη Ξυλά, τον Δημήτρη Αζωίδη και τον Ιωάννη Κουντουράκη.