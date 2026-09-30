Ομπράντοβιτς μετά το Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: «Τα παιδιά πάλεψαν στο ματς, Καλαϊτζάκης και Μαντζούκας περνούν πολύ ώρα στο γυμναστήριο»

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία επιβλητική νίκη με 102-79 επί της Βιλερμπάν στο T-Center και συνέχισε με το απόλυτο στη 2η αγωνιστική της Euroleague, επιτρέποντας μάλιστα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να “μοιράσει” το χρόνο στους παίκτες του.

Μετά το τέλος του Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν έτσι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη γενικότερη εικόνα της ομάδας του και αποθέωσε τους Καλαϊτζάκη και Μαντζούκα για τη δουλειά που κάνουν στην προπόνηση.

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Οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

«Μοιράσαμε τον χρόνο γιατί έχουμε και το ματς με τη Μακάμπι (σ.σ. 02/10/26). Δεν ήταν εύκολο, τα παιδιά πάλεψαν, κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά».

Για τους Καλαϊτζάκη και Μαντζούκα: «Περνούν πολύ ώρα στο γυμναστήριο, κάνουμε όλοι μαζί πολλή προπόνηση, είναι καλό και για αυτούς και για εμάς ως ομάδα».

Στη συνέχεια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου πρόσθεσε τα εξής:

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«Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Καταλάβαμε ποιοι είναι οι πιο καλοί παίκτες του αντιπάλου, έχοντας δει τον πρώτο αγώνα στην Ευρωλίγκα που κέρδισαν την Μακάμπι, αγώνες από το Σούπερ Καπ, το πρωτάθλημα. Κάναμε καλή δουλειά αμυντικά, το μόνο πρόβλημα είναι ότι δώσαμε πολλά φάουλ σε τρίποντο. Είμαστε στο σωστό επίπεδο, προσπάθησα να μοιράσω τα λεπτά γιατί ακολουθεί το ματς με την Μακάμπι. Κάναμε καλή δουλειά, συγχαρητήρια στους παίκτες μου».

Για το μοίρασμα του χρόνου: «Όλοι οι παίκτες που είναι υγιείς αξίζουν να παίζουν. Είναι συγκεντρωμένοι, είναι καλοί και κάνουν την δουλειά μου πιο εύκολη. Έχουμε και τον αγώνα την Παρασκευή. Σήμερα μόνο ο Λεσόρ και ο Μαντζούκας έπαιξαν παραπάνω από 20 λεπτά. Να τους συγχαρούμε, αξίζουν να παίζουν. Είναι μεγάλη σεζόν, έχουμε και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι δύσκολη κατάσταση αλλά έχει γίνει κανονικότητα».

Για τον Μαντζούκα: «Δεν ξέρω τι έκανε πέρσι, δεν ήμουν εδώ. Καταλαβαίνω ότι περνάει ώρες στο γυμναστήριο, του αρέσει να παίζει μπάσκετ, παίζει με ενέργεια και συγκέντρωση. Του μίλησα, μιλάω σε όλους. Είναι η δουλειά μου να φτιάχνω πράγματα κατά τη διάρκεια των αγώνων και ακόμα πιο σημαντικό να το κάνω στις προπονήσεις. Είναι σε καλό μομέντουμ, δείχνει τι μπορεί να προσφέρει. Σουτάρει καλά, παίζει αμυντικά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι 100% συγκεντρωμένος σε κάθε στιγμή και είναι δουλειά να το επισημάνω».

Για τις απουσίες και για τους παίκτες που αγωνίζονται σε συνεχόμενα ματς: «Έχουμε πολλές απουσίες, νομίζω επτά. Είναι και ο Κουζέλογλου και ο Βαρβαρίτης που τραυματίστηκε στην προπόνηση. Το να έχουμε 11 παίκτες σε ένα ματς της Ευρωλίγκας δεν είναι φυσιολογικό. Οι παίκτες ακολουθούν το πρόγραμμά τους, μαζί με τους ιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές. Κάνουν την δουλειά τους και θα δούμε πόσο χρόνο θέλουν. Δεν είναι εύκολο. Με τόσα ματς, δεν έχεις προπονήσεις και δεν είναι εύκολο. Αύριο δεν θα προπονηθούμε, θα μιλήσουμε λίγο, θα σουτάρουμε λίγο, να καταλάβουμε πώς θα παίξουμε με την Μακάμπι. Το ίδιο και το Σάββατο. Την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ξεκουραστούν και θα έχουμε δύο φυσιολογικές προπονήσεις. Δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για παίκτες με εμπειρία, θα προσπαθήσω και εγώ να δουλέψω παραπάνω μαζί τους, αν κάποιοι δεν είναι κουρασμένοι να κάνουν προπονήσεις 5v5, 4v4. Το μπάσκετ είναι απλό. Έχουν ποιότητα. Είναι τόσα τα ματς φέτος που θα υπάρξει χρόνος για όλους».

Για την θέση του Γιαμπουσέλε: «Η θέση του είναι το “4”. Μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και στο “3” και ανάλογα ποιος είναι στο παρκέ και στο “5”. Αλλά η θέση του είναι το “4”. Πρέπει να προπονείσαι. Αν θες να χρησιμοποιείς παίκτες σε άλλες θέσεις, πρέπει να το προπονήσεις. Δεν μου αρέσει να κάνω πράγματα σε αγώνες που δεν έχω κάνει σε προπονήσεις».