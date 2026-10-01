Με Ελλάδα – Ολλανδία και Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League στην Τούμπα, όπως και η εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια για την Euroleague.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο10:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο 15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – ΑΕΚ Handball Premier

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Λετονία Προκριματικά Euro Κ21

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:00 Novasports Start Αζερμπαϊτζάν – Λιχτενστάιν UEFA Nations League

19:00 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός Euroleague

21:45 Novasports Premier League Ουαλία – Νορβηγία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 2 Μάλτα – Γιβραλτάρ UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Ιρλανδία – Αυστρία UEFA Nations League

21:45 ALPHA, Novasports Start Ελλάδα – Ολλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports 6HD Ισραήλ – Κόσοβο UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:45 Novasports 3HD Γερμανία – Σερβία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Δανία – Πορτογαλία UEFA Nations League