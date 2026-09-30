Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 102-79: «Πράσινη» κυριαρχία και νέα επιβλητική νίκη στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ήταν “κυριαρχικός” και κόντρα στη Βιλερμπάν στο T-Center για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, βάζοντας από νωρίς “σφραγίδα” στο ματς, πριν το τελικό 102-79. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Με εκπληκτική άμυνα, που “έπνιξε” τη Βιλερμπάν, πλουραρισμό στην επίθεση και κορυφαίους τους Φρανσίσκο, Γκραντ και Μαντζούκα, ο Παναθηναϊκός έκανε “πάρτι” και στο δεύτερο φετινό του παιχνίδι στο T-Center για να φθάσει με εντυπωσιακό τρόπο στο 2/2 στη Euroleague.

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Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν με 22 πόντους διαφορά από το πρώτο ημίχρονο και ξεσήκωσαν τους οπαδούς τους στο γήπεδο, οι οποίοι και αποθέωσαν μέχρι τέλους την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε νευρικά στο ματς, αλλά ο Γκραντ του έδωσε τα πρώτα εύκολα καλάθια στο ματς και η άμυνά του άρχισε να γίνεται όλο και καλύτερη. Η είσοδος του Φρανσίσκο και του Λεσόρ του έδωσαν έτσι τη δυνατότητα να διευρύνει το προβάδισμά του και να κλείσει το πρώτο 10λεπτο με το υπέρ του 25-13.

Στη δεύτερη περίοδο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με την άμυνα του “τριφυλλιού” να έχει… πνίξει τη Βιλερμπάν και τον Μαντζούκα να “πυροβολεί” από μακριά, για να γίνει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 16 πόντους. Διψήφιοι ήταν όμως και ο Γκραντ με τον Φρανσίσκο για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, με αποτέλεσμα η διαφορά να “εκτοξευτεί” πάνω από τους 20 πόντους και το ημίχρονο να ολοκληρωθεί με το σκορ στο 56-34 στο T-Center.

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Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά του, βρίσκοντας λύσεις με κάθε τρόπο στην επίθεση, αφού του έδωσαν σκορ ακόμη και ο Καλαϊτζάκης με τον Μωραΐτη, που ήρθε από το βάθος του πάγκου. Η Βιλερμπάν χρειάστηκε μάλιστα δύο σερί τρίποντα στο τέλος της τρίτης περιόδου, για να μειώσει το σκορ στο 80-56.

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε έτσι τυπική διαδικασία, με τον Παναθηναϊκό να μην αφήνει όμως το πόδι από το… γκάζι και να προσφέρει θέαμα στους οπαδούς του στο T-Center, κερδίζοντας το χειροκρότημα. Το τελικό 102-79 δείχνει έτσι και τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων στην αναμέτρηση της Αθήνας, με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να φθάνει έτσι με επιβλητικό τρόπο στο 2/2 στη φετινή Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 6 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φρανσίσκο 19 (4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μωραΐτης 2 (3 λάθη), Μπάντιο 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 12 (4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Γκραντ 13 (2/2 τρίποντα, 2 ασίστ), Λεσόρ 12 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Γιαμπουσέλε 9 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπόνγκα 2 (3 ριμπάουντ), Μήτογλου 5, Μαντζούκας 16 (2/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 0/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ)

Βιλερμπάν (Πάρκερ): Κέιλ 6 (5 ριμπάουντ), Φότζο Ντάντα 7 (1/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 λάθη), Μιλς 5, Μάσα 5 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Γκατς 6 (2), Μπόλομποϊ 2 (5 ριμπάουντ), Λάιτι 11 (3/4 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Μπεσόν 10 (0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πονς 2, Γουότερς 7 (0/4 τρίποντα, 3 ααίστ, 2 λάθη), Σέστινα 14 (3/7 τρίποντα, 3 ασίστ), Κράουντερ 4 (3 ασίστ, 2 κλεψίματα)