«Βόμβα» από την O’ Jogo: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε οριστικά από την Εθνική Πορτογαλίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με ανάρτηση ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας για το Nations League, με την O’ Jogo να βάζει «φωτιά» με δημοσίευμα που αναφέρει πως δεν θα αγωνιστεί ξανά σε ματς της χώρας του.

Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την προπόνηση της Εθνικής Πορτογαλίας και στη συνέχεια από την αποστολή της ομάδας προκάλεσε σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον CR7 να αφήνει αιχμές στην ανάρτησή του.

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«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας και κατόπιν συνομιλίας με τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας.

Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία πάντα αφιέρωνα τον εαυτό μου. Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου», ανέφερε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 41χρονος σταρ έχει ήδη αποχωρήσει από την Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται η Εθνική του ομάδα και μένει να φανεί αν θα τον ξαναδούμε με τη φανέλα της Πορτογαλίας, καθώς η O’ Jogo αναφέρει ότι η απόφασή του είναι αμετάκλητη και ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει.

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Το ματς της Πορτογαλίας με την Ουαλία στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», είναι πιθανό σε περίπτωση που ο Κριστιάνο ανακοινώσει το οριστικό του αντίο στην Εθνική του ομάδα, να γραφτεί στην ιστορία ως το τελευταία του με την ομάδα της χώρας του.

Με την Εθνική Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγωνίστηκε σε 234 ματς και σκόραρε 146 φορές, ενώ έχει κατακτήσει το Euro 2016, όπως και δύο φορές το Nations League (2019, 2025).