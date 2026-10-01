Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν ανάλυση: Ο «καυτός» Μαντζούκας και οι αρχές του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός έδωσε μία φοβερή παράσταση στο T-Center για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και έφθασε σε μία εντυπωσιακή νίκη με 102-79 κόντρα στη Βιλερμπάν, ενθουσιάζοντας τους οπαδούς του.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν χωρίς 5 βασικά στελέχη της (Χουάντσο, Ναν, Χέιζ Ντέιβις, Σλούκας, Φαλ), αλλά έδειξε τη δυναμική της και κόντρα στη γαλλική ομάδα, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης στη Euroleague.

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Οι “πράσινοι” έχουν ήδη βγάλει πολλούς νέους πρωταγωνιστές στη σεζόν, αλλά είναι η άμυνά τους στο T-Center, αυτή που “λύγισε” μετά την Παρί και τη Βιλερμπάν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ.

Η «έκπληξη» με τον Μαντζούκα

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκάλεσε έκπληξη με τον Λευτέρη Μαντζούκα να ξεκινάει βασικός στα δύο πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη σεζόν, αλλά μετά και το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, φαίνεται ότι έχει “κερδίσει” έναν ακόμη παίκτη για το ρόστερ του.

Για δεύτερο σερί ματς στη Euroleague, ο Έλληνας φόργουορντ ήταν “καυτός” από μακριά και αυτή τη φορά έκανε πιο πληθωρική εμφάνιση, με ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση, αφού πέτυχε 16 πόντους και ήταν αυτός που “καθάρισε” ουσιαστικά τη γαλλική ομάδα, από το πρώτο ημίχρονο.

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Ο Ομπράντοβιτς δεν έχασε παρόλα αυτά την ευκαιρία να του τα… ψάλλει όταν χρειάστηκε και έδειξε ότι τον πιστεύει πραγματικά και θέλει να τον… βγάλει για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την Εθνική Ελλάδας.

Μοιάζει με Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός έκανε εύκολα το 2/2 στη Euroleague, αλλά η “κατοστάρα” δεν ήταν ο κύριος λόγος του ενθουσιασμού των οπαδών του. Οι φίλοι του “τριφυλλιού” βλέπουν από νωρίς στη σεζόν, μία ομάδα που… θυμίζει Ομπράντοβιτς.

Όλοι οι παίκτες φαίνεται να έχουν το ρόλο τους στην ομάδα και άπαντες συνεισφέρουν τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά. Ειδικά στο πίσω μέρος του παρκέ, οι “πράσινοι” εμφανίζονται από τώρα εξαιρετικοί και έχουν δεχθεί μόλις 155 πόντους σε δύο ματς της Euroleague, έχοντας μάλιστα… χαλαρώσει λόγω της διαφοράς στο φινάλε.

Ο Ομπράντοβιτς είναι δεδομένο ότι θέλει να στηρίξει την επιτυχία της ομάδας του στην άμυνα και δρέπει ήδη… καρπούς, περιμένοντας να μπουν στην ομάδα και οι Χουάντσο, Χέιζ Ντέιβις και Φαλ, σε μία αμυντική “μηχανή” που τρομάζει με τις δυνατότητές της.