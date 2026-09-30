Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός “διέλυσε” με 102-79 τη Βιλερμπάν στο T-Center για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και έφθασε με επιβλητικό τρόπο το 2/2 στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας στην κορυφή της κατάταξης.

Με 11 διαφορετικούς σκόρερ στο ματς και τους Φρανσίσκο – Μαντζούκα πρώτους σκόρερ κόντρα στη Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός έστησε ένα φοβερό πάρτι στο T-Center, πανηγυρίζοντας μία επιβλητική νίκη στη Euroleague.

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Οι “πράσινοι” έγιναν έτσι μόλις η 6η ομάδα της διοργάνωσης, που διπλασίασε της νίκες της στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν και μάλιστα οι τρομερές διαφορές του και στα δύο πρώτα ματς, τον έχουν φέρει πρώτο στην κατάταξη της Euroleague.

Την ίδια ώρα, η Μπεσίκτας πέρασε με το εντυπωσιακό 109-93 από την Κύπρο, για την ιστορική πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, ρίχνοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο 0/2 στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

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Dubai BC – Μπαρτσελόνα 94-87

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός 91-93

Εφές Αναντολού – Ρεάλ Μαδρίτης 94-84

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν 100-76

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 87-85

Βαλένθια – Μπασκόνια 111-88

Παρί – Παρτίζαν 79-92

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Μακάμπι – Μπεσίκτας 93-109

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 102-79

Η βαθμολογία