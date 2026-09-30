Παναθηναϊκός: Οι «φωνές» του Ομπράντοβιτς στον Μαντζούκα που έκανε ρεκόρ καριέρας στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης με το 102-79 κόντρα στη Βιλερμπάν στο T-Center για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως πρωταγωνιστή και τον Λευτέρη Μαντζούκα.

Με 16 πόντους στο Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν, ο Λευτέρης Μαντζούκας έκανε ρεκόρ καριέρα στη Euroleague, αλλά αυτό δεν τον γλίτωσε από τις φωνές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το τρομερό του ξεκίνημα στο ματς, ο Έλληνας φόργουορντ είχε και κάποια λάθη που εκνεύρισαν τον προπονητή του “τριφυλλιού”, ο οποίος και του έκανε έτσι το απαραίτητο… φροντιστήριο για τη συνέχεια.

Pure energy 🔋



Zeljko already showing Zeljko in full mode 👀@Paobcgr pic.twitter.com/RZ8U6x5zBz — EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2026

Το σχετικό video έγινε viral και δημοσιεύθηκε ακόμη και από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης.