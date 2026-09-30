Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Οι «φωνές» του Ομπράντοβιτς στον Μαντζούκα που έκανε ρεκόρ καριέρας στη Euroleague

Το viral video με το... φροντιστήριο του προπονητή του Παναθηναϊκού
Ο Μαντζούκας
Ο Μαντζούκας στο Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης με το 102-79 κόντρα στη Βιλερμπάν στο T-Center για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως πρωταγωνιστή και τον Λευτέρη Μαντζούκα.

Με 16 πόντους στο Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν, ο Λευτέρης Μαντζούκας έκανε ρεκόρ καριέρα στη Euroleague, αλλά αυτό δεν τον γλίτωσε από τις φωνές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Παρά το τρομερό του ξεκίνημα στο ματς, ο Έλληνας φόργουορντ είχε και κάποια λάθη που εκνεύρισαν τον προπονητή του “τριφυλλιού”, ο οποίος και του έκανε έτσι το απαραίτητο… φροντιστήριο για τη συνέχεια.

Το σχετικό video έγινε viral και δημοσιεύθηκε ακόμη και από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης.

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Αθλητικά
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