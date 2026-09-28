Ελλάδα – Ολλανδία: Οριστικά χωρίς Χάκπο οι «οράνιε» στην Τούμπα

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ολλανδία στην Τούμπα (1/10/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League, με τους Ολλανδούς να υπολογίζουν στον Κόντι Χάκπο.

Ο Κόντι Χάκπο τραυματίστηκε στο ματς της Ολλανδίας με τη Σερβία και οι ενοχλήσεις στον αστράγαλο δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί κόντρα στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, στο ματς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League.

Η “γαλανόλευκη” δεν θα βρει έτσι απέναντί της ένα από τα μεγάλα αστέρια των “οράνιε”, τον επιθετικό της Λίβερπουλ, στην προσπάθειά της να φθάσει στο 3/3 στο δεύτερο όμιλο της League A της διοργάνωσης.