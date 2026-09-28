Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία: Οριστικά χωρίς Χάκπο οι «οράνιε» στην Τούμπα

Δεν θα προλάβει το ματς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League ο επιθετικός της Λίβερπουλ
Ο Χάκπο
Ο Χάκπο σε αγώνα της εθνικής Ολλανδίας / REUTERS/Piroschka Van De Wouw
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ολλανδία στην Τούμπα (1/10/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League, με τους Ολλανδούς να υπολογίζουν στον Κόντι Χάκπο.

Ο Κόντι Χάκπο τραυματίστηκε στο ματς της Ολλανδίας με τη Σερβία και οι ενοχλήσεις στον αστράγαλο δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί κόντρα στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, στο ματς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League.

Η “γαλανόλευκη” δεν θα βρει έτσι απέναντί της ένα από τα μεγάλα αστέρια των “οράνιε”, τον επιθετικό της Λίβερπουλ, στην προσπάθειά της να φθάσει στο 3/3 στο δεύτερο όμιλο της League A της διοργάνωσης.

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Αθλητικά
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