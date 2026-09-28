Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του αγώνα με την απονομή του Super Cup στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός “λύγισε” τον ΠΑΟΚ με στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε για 5η σερί φορά το τρόπαιο της διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ καθήλωσε τους οπαδούς μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού του Super Cup και η παρακάμερα του Olympiacos TV κατέγραψε όσα συνέβησαν εντός και εκτός παρκέ.

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Το video από τον τελικό της διοργάνωσης περιλαμβάνει όμως και την απονομή του τροπαίου στους Πειραιώτες, με τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει το Κύπελλο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε έτσι με το… δεξί τη νέα σεζόν.