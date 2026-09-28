Αθλητικά

ΜακΙντάιρ και Εντιάι δοκίμασαν παστίτσιο και γίγαντες στην προπόνηση του Ολυμπιακού

Πρώτη γεύση από παραδοσιακό ελληνικό φαγητό για τους νέους παίκτες του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ και Εντιάι δοκίμασαν παστίτσιο και γίγαντες στην προπόνηση του Ολυμπιακού
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Η Euroleague συνεχίζει να δημιουργεί video με δοκιμές φαγητών για τους παίκτες των ομάδων της και αυτή τη φορά βρέθηκε στην προπόνηση του Ολυμπιακού, για να βάλει το τεστ στον Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ και τον Εμπάι Εντιάι.

Οι δύο νέοι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν προλάβει ακόμη να ενημερωθούν για την ελληνική κουζίνα, αλλά η Euroleague φρόντισε για τις πρώτες δοκιμές τους, αφού τόσο ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, όσο και Εμπάι Εντιάι δοκίμασαν τρία παραδοσιακά ελληνικά πιάτα.

Το μενού περιελάμβανε παστίτσιο, γίγαντες και μουσακά, με τον Αμερικανό γκαρντ να ενθουσιάζεται και με τις τρεις επιλογές, την ώρα που ο Γάλλος φόργουορντ ξεχώρισε το παστίτσιο.

Εντύπωση προκάλεσε πάντως ότι απουσίαζε από τις επιλογές το… σουβλάκι.

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Αθλητικά
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