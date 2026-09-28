Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Ντονάτας Μοτεγιούνας

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ
Ο Μοτεγιούνας
Ο Μοτεγιούνας κόντρα στον Φαλ του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Νέα μετεγγραφική “βόμβα” για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αφού συμφώνησε με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας και τον περιμένει άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Μετά από 5 σεζόν στη Euroleague, με Μονακό και Ερυθρό Αστέρα, ο Ντονάτας Μοτεγιούνας αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, με στόχο την κατάκτηση του Eurocup.

Οι Θεσσαλονικείς αναμένεται να προσθέσουν έτσι, έναν ακόμη έμπειρο παίκτη στο ρόστερ τους, συμπληρώνοντας τις θέσεις των σέντερ, με τον διεθνή Λιθουανό σέντερ. Ο Μοτεγιούνας αναμένεται μάλιστα τις επόμενες ώρες στη συμπρωτεύουσα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

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Αθλητικά
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