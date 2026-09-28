Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ αποθέωσε τον Δημήτρη Κουρμπέλη: «Αντί να αγοράσει αυτοκίνητο, βοήθησε την οικογένειά του στο χωριό»

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ήταν ο σκόρερ στο ιστορικό διπλό της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία στο Nations League και ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής βρήκε την ευκαιρία να τον αποθεώσει και για το χαρακτήρα του.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Γιώργος Μπαντής θυμήθηκε ιστορίες από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Τρίπολης και εξέφρασε την περιφάνια του για όσα έχει καταφέρει με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας.

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Η ανάρτηση του Μπαντή για τον Κουρμπέλη

“Δημήτρης Κουρμπέλης. Όταν το καλοκαίρι του 2011 πήγα στον Αστέρα, εκείνος βίωνε την πρώτη του επαγγελματική προετοιμασία. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν και άλλαξαν πολλά, χωρίς να αλλοιώσουν τίποτα από τον χαρακτήρα του.

Επιτρέψτε μου να τον εκτιμώ για ένα εκατομμύριο λόγους. Ένας, όμως, μου έμεινε από τότε. Όταν κέρδισε τα πρώτα του χρήματα από το ποδόσφαιρο, αντί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, ο Δημήτρης επέλεξε να βοηθήσει την οικογένειά του στο χωριό.

Ο χαρακτήρας και το ήθος του αυτό θεώρησαν φυσιολογικό, κι εγώ, απ’ την πλευρά μου, φουσκώνω από χαρά όταν παιδιά σαν εκείνον παίρνουν ό,τι αξίζουν”.