Εθνική ποδοσφαίρου: Sold out τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία

Μετά το θρίαμβο μέσα στη Γερμανία, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται για τα εντός έδρας ματς με την Ολλανδία και ξανά με τη Γερμανία στο Nations League, στα οποία θα έχει στο πλευρό της μία κατάμεστη Τούμπα.

Το ιστορικό διπλό της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας στο Nations League, “τρέλανε” τους Έλληνες οπαδούς, οι οποίοι και εξάντλησαν τα εισιτήρια των δύο αναμετρήσεων με Ολλανδία και Γερμανία μέσα σε λίγα λεπτά.

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Η αναμονή ξεπέρασε τις 100.000 και λίγο αργότερα η ΕΠΟ ανακοίνωσε επίσημα το sold out στα εισιτήρια και των δύο αγώνων, που θα διεξαχθούν στην Τούμπα.

“Η Θεσσαλονίκη μίλησε! Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ! Σας ευχαριστούμε! Ραντεβού στην Τούμπα!”, έγραψε στη σχετική της ανακοίνωση η ΕΠΟ.

Η Ελλάδα προπορεύεται πλέον στον όμιλο της με 6 βαθμούς και μία νίκη επί της Ολλανδίας θα τη φέρει “αγκαλιά” με την πρόκριση στα προημιτελικά της League A του Nations League.