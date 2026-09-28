Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο για πρώτη φορά μετά το 2008 – Οι viral αντιδράσεις του στο Νορβηγία – Πορτογαλία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο για όλο το ματς της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία στο Nations League, όπου η εθνική του ομάδα πήρε σπουδαίο διπλό με 2-1 κόντρα στην ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Ζοάο Φέλιξ και ο Γκονζάλο Ράμος ξεκίνησαν βασικοί και σκόραραν για την Πορτογαλία στη νίκη επί της Νορβηγίας, με τον Ζόρζε Ζεσούς να κρατάει έτσι εκτός τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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Αυτή ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, μετά το Euro 2008 και οι κάμερες όπως ήταν λογικό, εστίασαν στον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ, καταγράφοντας κάθε του αντίδραση.

Viral έγινε έτσι η στιγμή που οι παίκτες της βασικής ενδεκάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σηκώνεται όρθιος για να… υποδεχθεί τους συμπαίκτες τους, αλλά και το φινάλε της αναμέτρησης, όπου ο “CR7” δεν μπορούσε να περιμένει για να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

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Cristiano Ronaldo was an unused substitute for Portugal for the first time since 2008, but could still be heard supporting his teammates from the bench 💺



🎥 @tv2sport pic.twitter.com/WHCCGaRg3Z — 433 (@433) September 27, 2026

Ο αρχηγός των Πορτογάλων πανηγύρισε τη λήξη του αγώνα, που “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του, αλλά έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, έχοντας σηκωθεί αρκετά νωρίτερα από τον πάγκο.

🇵🇹 Tudo visto: siga para o balneário!



No domingo, Cristiano Ronaldo não saiu do banco, frente à Noruega. Após o apito final, o astro português foi direto aos balneários e não se juntou à restante equipa no agradecimento aos adeptos.

pic.twitter.com/N8KyR6Yb5q — ZEROZERO (@zerozeropt) September 28, 2026

La reacción de Cristiano Ronaldo al terminar el partido de Portugal vs Noruega, celebrando la victoria! 🤍 pic.twitter.com/c9YNuZmLDj — MT2 (@madrid_total2) September 28, 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για την απόσυρσή του από την εθνική Πορτογαλίας φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει.