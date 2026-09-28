Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο για πρώτη φορά μετά το 2008 – Οι viral αντιδράσεις του στο Νορβηγία – Πορτογαλία

Δεν αγωνίστηκε ούτε ως αλλαγή στο ματς του Nations League ο 41χρονος σούπερ σταρ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας / Lise Aserud/NTB via REUTERS
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο για όλο το ματς της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία στο Nations League, όπου η εθνική του ομάδα πήρε σπουδαίο διπλό με 2-1 κόντρα στην ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Ζοάο Φέλιξ και ο Γκονζάλο Ράμος ξεκίνησαν βασικοί και σκόραραν για την Πορτογαλία στη νίκη επί της Νορβηγίας, με τον Ζόρζε Ζεσούς να κρατάει έτσι εκτός τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, μετά το Euro 2008 και οι κάμερες όπως ήταν λογικό, εστίασαν στον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ, καταγράφοντας κάθε του αντίδραση.

Viral έγινε έτσι η στιγμή που οι παίκτες της βασικής ενδεκάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σηκώνεται όρθιος για να… υποδεχθεί τους συμπαίκτες τους, αλλά και το φινάλε της αναμέτρησης, όπου ο “CR7” δεν μπορούσε να περιμένει για να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

Ο αρχηγός των Πορτογάλων πανηγύρισε τη λήξη του αγώνα, που “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του, αλλά έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, έχοντας σηκωθεί αρκετά νωρίτερα από τον πάγκο.

Η αντίστροφη μέτρηση για την απόσυρσή του από την εθνική Πορτογαλίας φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει.

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