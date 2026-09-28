Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ναι είμαι ο καλύτερος παίκτης τον κόσμο» – Η ατάκα για τα ιγκουάνα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στη Media Day των Μαϊάμι Χιτ για το νέο “κεφάλαιο” στην καριέρα του και την έναρξη του NBA, δείχνοντας έτοιμος να ηγηθεί της ομάδας του στο “δρόμο” προς το δεύτερο τίτλο του.

Στις δηλώσεις του στα Media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο και αποθέωσε τον Ντέβιον Μίτσελ, τον Πέλε Λάρσον και τον Μπόμπι Πόρτις, ενώ δεν δίστασε να πει ότι θεωρεί τον εαυτό του τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, μετά από σχετική ερώτηση.

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Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

«Είμαι στα καλύτερά μου όταν είμαι συγκεντρωμένος, όταν το κορμί μου είναι καλά, τότε ναι, πραγματικά πιστεύω ότι μπορώ να κυριαρχήσω και στις δύο πλευρές του παρκέ, επιθετικά κι αμυντικά. Το έχω αποδείξει στη διάρκεια των χρόνων, ακόμη και πέρυσι που δεν ήμουν στα καλύτερά μου, κατάφερνα να επηρεάζω το παιχνίδι με κάποιον τρόπο.



Για το αν πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο: Ναι. Είναι δύσκολο για τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει, όμως όταν είσαι στους πέντε, στους τέσσερις, στους τρεις, στους δύο, στους δέκα κορυφαίους, ο καλύτερος όλων είναι αυτός που βοηθάει την ομάδα του να φτάσει βαθιά στα playoffs και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Για εμένα, αυτός είναι. Οπότε αυτή τη στιγμή, η καλύτερη ομάδα είναι οι Νικς και ο Τζέιλεν Μπράνσον ένας από τους κορυφαίους παίκτες».

Giannis Antetokounmpo on if he’s the best player in the world👀



“Yes. If not the best, I’m one of the best players in the world…The best player is who helps his team go deep in the playoffs and win a championship. I don’t care about being the best. I care about being a… https://t.co/2DVHSaJeTR pic.twitter.com/74sUgxIO3u — The HEAT Realm (@WadexFlash) September 28, 2026

Για τον Πέλε Λάρσον: «Ο Πέλε είναι γ@μ@μ@ν@ καλός, συγγνώμη για την έκφρασή μου. Ο Πέλε είναι καλός. Δεν το ήξερα αλλά είναι καλός».

Για τον Μπαμ Αντεμπάγιο: «Έχω παίξει εναντίον του για πολλά χρόνια. Ένας από τους καλύτερους two-way παίκτες στο πρωτάθλημα. Δείχνει κάθε βράδυ, τον τρόπο που ανταγωνίζεται. Δεν παίρνει ποτέ ρεπό. Ξέρω ότι δεν παίρνει ποτέ ρεπό εναντίον μου. Ξέρει πόσο ανταγωνιστικός είμαι. Ο Μπαμ θα βρεθεί στα καλά του σημεία στο παρκέ, θα κυριαρχήσει αμυντικά».

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Giannis and Bam. Bam and Giannis.



We can’t wait to see Year 1 of this All-Star frontcourt duo in 2026-27 ‼️ pic.twitter.com/jJvMNXvzq4 — NBA (@NBA) September 28, 2026

Για τον Ντέβιον Μίτσελ: «Έχω ακούσει τον Ντέβιον να λέει: “Είμαι αμυντικός”. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ κανέναν να το λέει αυτό. Συνήθως, ακούς τους ανθρώπους να λένε: “Είμαι σκόρερ”».

Για τον Κλέι Τόμπσον: «Το να έχουμε τον Κλέι στα αποδυτήρια είναι σημαντικό, είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό».

Για τον Έρικ Σποέλστρα: «Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά με τον Spo, θα αλλάξω σε κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα πράγμα που μου αρέσει στον Spoelstra. Έχεις έναν προπονητή σαν αυτόν, δεν ανησυχείς για τίποτα. Ξέρεις ότι θα σε στηρίξει».

Για τον Μπόμπι Πόρτις: «Πέρασε την καλύτερη offseason της καριέρας του, έχει χάσει 20-25 κιλά».

Για τα ιγκουάνα στο Μαϊάμι: «Δεν είναι όμορφα, είναι τρομακτικά».

"They're not cute. They're scary."



At Heat Media Day, Giannis talks about his recent run-in with an iguana at his home 😂 pic.twitter.com/0tfiQzuYZC — NBA (@NBA) September 28, 2026

Για τον τρόπο παιχνιδιού των Χιτ: «Παίζουμε γρήγορα. Παίζαμε pick-up την άλλη μέρα, και ήμουν ο τελευταίος παίκτης στο τρανζίσιον. Θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε το σκορ στους 110, 120 και θα αμυνθούμε».