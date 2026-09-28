Αθλητικά

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ζήτησε να αγωνίζεται στην Κύπρο για τη Euroleague

Μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να "μετακομίσει" στην Κύπρο
Οι παίκτες της ΧάποελΤελ Αβίβ
Οι παίκτες της ΧάποελΤελ Αβίβ σε αγώνα της Euroleague (EUROKINISSI)
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Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται ότι θα μετατραπεί τη φετινή σεζόν η Κύπρος, αφού μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να δίνει εκεί τους εντός έδρας αγώνες της στη Euroleague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ζήτησε ήδη επίσημα να μεταφερθεί από τη Σόφια της Βουλγαρίας στην Κύπρο, για τα ματς της στη Euroleague, όπως συμβαίνει ήδη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στη Μεγαλόνησο είναι μάλιστα πιθανό να δώσει τους εντός έδρας αγώνες της και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, αντίπαλος του Άρη και του ΠΑΟΚ στο Eurocup, γεγονός που θα μετατρέψει την Κύπρο σε μία μεγάλη “βάση” για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες του Ισραήλ δεν μπορούν να αγωνιστούν εντός έδρας, λόγω του πολέμου.

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Αθλητικά
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