Τρομακτικός τραυματισμός για Άγγλο αθλητή στο μονόζυγο: «Προσγειώθηκε» άσχημα με το κεφάλι στο στρώμα

Ο 19χρονος Γκάμπριελ Λάνγκτον είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας στη Σκωτία, καθώς έπεσε πολύ άσχημα στο στρώμα, μετά από ένα λάθος του στο μονόζυγο.

Τα χέρια του Γκάμπριελ Λάνγκτον γλίστρησαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του στο μονόζυγο, με αποτέλεσμα να πέσει με το κεφάλι στο έδαφος και να “παγώσει” τους πάντες στο γήπεδο της Σκωτίας.

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Ο Άγγλος αθλητής έμεινε μάλιστα ακίνητος πάνω στο στρώμα και του προσφέρθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, υπό το φόβο κάποιου σοβαρού τραυματισμού. Οι εξετάσεις του ήταν όμως κάτι παραπάνω από “καθαρές”, αφού σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την αγγλική ομοσπονδία, πήρε άμεσα και εξιτήριο.

NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF — Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026

Ο Λάνγκτον επέστρεψε μάλιστα στο ξενοδοχείο της αποστολής, υπό τον έλεγχο όμως του ιατρικού τιμ της ομάδας του.