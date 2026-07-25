Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με τον Γιαν Ντιομαντέ και ετοιμάζει νέα πρόταση «μαμούθ» στη Λειψία

Μετά και τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Μουντιάλ της Αμερικής, ο Γιαν Ντιομαντέ βρίσκεται στο “στόχαστρο” των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ετοιμάζει νέα πρόταση “μαμούθ” για να τον αποκτήσει από τη Λειψία.

Όπως και η Παρί Σεν Ζερμέν νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, έτσι και η Ρεάλ Μαδρίτης, τα έχει βρει με τους εκπροσώπους του Γιαν Ντιομαντέ, αλλά δεν έχει καταφέρει να πείσει ακόμη τη Λειψία για τη μετεγγραφή.

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Οι “μερένγκες” δέχθηκαν αρνητική απάντηση σε πρόταση σχεδόν 100 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ιβοριανός μεσοεπιθετικό, αλλά σύμφωνα με τον γνωστό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σκοπεύουν να ανεβάσουν αρκετά την προσφορά τους, ώστε να “κλείσουν” άμεσα τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Ο 19χρονος Ντιομαντέ έχει 13 γκολ και 10 ασίστ σε 36 αγώνες με τη φανέλα της Λειψίας.