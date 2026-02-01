Ελλάδα – Ουγγαρία: Η ημέρα και η ώρα του ημιτελικού της Εθνικής πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Εθνική πόλο γυναικών έμαθε αντίπαλο στον πρώτο ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αυτή θα είναι η Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία τερμάτισε δεύτερη στον άλλο όμιλο, προσπερνώντας την Ισπανία και θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής πόλο γυναικών. Τελευταία τους συνάντηση ήταν ο τελικός του παγκοσμίου πρωταθλήματος, όπου η γαλανόλευκη κατέκτησε την κορυφή.

Ο πρώτος ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 19:15.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

03/02 19:15 Ελλάδα – Ουγγαρία

03/02 21:15 Ολλανδία – Ιταλία

Το πρόγραμμα των τελικών

05/02 19:15 Μικρός Τελικός

05/02 21:15 Μεγάλος Τελικός