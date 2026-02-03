Ελλάδα – Ουγγαρία: Η παράδοση της Εθνικής πόλο γυναικών με τις Μαγυάρες στα Ευρωπαϊκά και το γαλανόλευκο σερί σε τελικούς

Η εθνική πόλο των γυναικών ετοιμάζεται για έναν ακόμη μεγάλο ημιτελικό, αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης της Μαδέιρα. Η γαλανόλευκη θα προσπαθήσει να “κλειδώσει” ένα μετάλλιο, στοχεύοντας όμως την κορυφή της Ευρώπης.

Με αντίπαλο την Ουγγαρία, η εθνική πόλο γυναικών έχει πολύ καλές αναμνήσεις από το πρόσφατο παρελθόν. Η Ελλάδα νίκησε την Ουγγαρία 12-9 το περασμένο καλοκαίρι στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη και κατέκτησε τον τίτλο, ενώ επικράτησε με 13-9 και στον τελικό του World Cup, επίσης το 2025.

Η… παράδοση σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Σε 10 αναμετρήσεις στη διοργάνωση, η Ελλάδα “μετράει” 5 νίκες, η Ουγγαρία 4, ενώ υπάρχει και μια ισοπαλία (τέρματα 83-96).

20.08.1991 Αθήνα 0-10

21.08.1995 Βιέννη 9-7,

14.08.1997 Σεβίλλη 7-6,

09.07.2008 Μάλαγα 7-7,

26.01.2012 Αϊντχόφεν 14-12,

18.07.2014 Βουδαπέστη 7-12,

12.01.2016 Βελιγράδι 6-9,

17.01.2020 Βουδαπέστη 10-13,

27.08.22 Σπλιτ 9-8,

05.01.2024 Αϊντχόφεν 14-12.

Στον αγώνα του Σπλιτ (27.08.2022) η εθνική ομάδα επικράτησε με buzzer beater από την Ελευθερία Πλευρίτου στα οκτώ δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Να αναφέρουμε ότι οι δυο ομάδες πραγματοποίησαν κοινή προετοιμασία στη Βουδαπέστη πριν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στο επίσημο φιλικό παιχνίδι που έγινε η Ελλάδα ηττήθηκε 18-14.

Θυμίζουμε ότι Ελλάδα και Ουγγαρία “μονομάχησαν” και στην ημιτελικού του Ευρωπαϊκού των ανδρών, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Βελιγράδι, με τους Μαγυάρους να παίρνουν το “εισιτήριο” για το μεγάλο τελικό, επικρατώντας με 15-12 (η γαλανόλευκη κατέκτησε την 3η θέση στη συνέχεια).

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

3/2 19:15 Ελλάδα – Ουγγαρία

3/2 21:15 Ολλανδία – Ιταλία

Το πρόγραμμα των τελικών

5/2 19:15 Μικρός Τελικός

5/2 21:15 Μεγάλος Τελικός