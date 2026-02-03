Αθλητικά

19:01 Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026

Ελλάδα – Ουγγαρία live ο ημιτελικός της εθνικής πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η γαλανόλευκη θέλει τη νίκη που θα της δώσει την πρόκριση στον τελικό και θα της εξασφαλίσει ένα μετάλλιο στην Πορτογαλία