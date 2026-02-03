Αθλητικά

Ελλάδα – Ουγγαρία live ο ημιτελικός της εθνικής πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η γαλανόλευκη θέλει τη νίκη που θα της δώσει την πρόκριση στον τελικό και θα της εξασφαλίσει ένα μετάλλιο στην Πορτογαλία
Η Φωτεινή Τριχά (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Η Φωτεινή Τριχά (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των γυναικών με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

19:44 | 03.02.2026
Ξεκίνησε το τρίτο οκτάλεπτο
19:44 | 03.02.2026
19:43 | 03.02.2026

Αν βελτιώσουμε την επίθεση μας, έχουμε μεγάλη τύχη να γυρίσουμε το ματς

19:42 | 03.02.2026
Τέλος δεύτερου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ουγγαρία 3-4
19:41 | 03.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 3-4! Η Ξενάκη μειώνει στο γκολ
19:40 | 03.02.2026
Το δεύτερο γκολ της Ελλάδας με τη Σιούτη
19:38 | 03.02.2026
Έχουμε σπάσει τα δοκάρια οι πολίστριες του Χάρη Παυλίδη, παραμένει το 2-4
19:36 | 03.02.2026
19:35 | 03.02.2026
Το γκολ της Νίνου
19:34 | 03.02.2026
2-4 άμεση απάντηση από την Ουγγαρία

Κάθε φορά που σκοράρουμε, απαντούν αμέσως οι αντίπαλες

19:33 | 03.02.2026
Επιτέλους ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα!

Εξαιρετικό σουτ της Σιούτη και 2-3

19:31 | 03.02.2026
Η Ελλάδα έχασε ακόμα και πέναλτι!

Η Βάσω Πλευρίτου δεν μπόρεσε να νικήσει την τερματοφύλακα της Ουγγαρίας

19:30 | 03.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
19:29 | 03.02.2026

H Ουγγαρία βρήκε δύο μεγάλα σουτ με τις Γκάρντα και Τίμπα, την ώρα που η Ελλάδα ιδρώνει για να πετύχει ένα γκολ

19:28 | 03.02.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ουγγαρία 1-3
19:27 | 03.02.2026
Η Σταματοπούλου έπιασε πέναλτι και κράτησε όρθια την Ελλάδα
19:26 | 03.02.2026
Γκολ για την Ουγγαρία και 1-3
19:24 | 03.02.2026
Επιτέλους ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα μέσω VAR και 1-2!

Η Ειρήνη Νίνου είναι η σκόρερ της Ελλάδας

19:22 | 03.02.2026
0-2 η Ουγγαρία

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για την ομάδα μας που δεν μπορεί να σκοράρει με τίποτα

19:22 | 03.02.2026

Το πρώτο γκολ του ημιτελικού μπήκε μετά από 6 λεπτά αγώνα

19:21 | 03.02.2026
Πέναλτι για την Ουγγαρία και 0-1
19:20 | 03.02.2026
Ούτε τώρα!

Σουτ της Βάσως Πλευρίτου, στο δοκάρι η μπάλα

19:18 | 03.02.2026

Εξαιρετική επέμβαση από τη Σταματοπούλου

19:18 | 03.02.2026

Οι άμυνες των δύο ομάδων λειτουργούν άψογα

19:18 | 03.02.2026
Ημιτελικός για γερά νεύρα

Χωρίς σκορ στα τρία πρώτα λεπτά

19:16 | 03.02.2026

Χάσαμε ευκαιρία στην παίκτρια παραπάνω

19:15 | 03.02.2026

Βγήκε η πρώτη άμυνα

19:10 | 03.02.2026
Ξεκίνησε ο μεγάλος ημιτελικός, πρώτη επίθεση για την Ουγγαρία
19:09 | 03.02.2026
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου
19:08 | 03.02.2026

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη είναι η μοναδική αήττητη της διοργάνωσης

19:07 | 03.02.2026
Η Εθνική γυναικών έχει κερδίσει την Ουγγαρία δύο σερί φορές σε τελικό!

Ελλάδα - Ουγγαρία 12-9 (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη)

Ελλάδα - Ουγγαρία 13-9 (World Cup)

19:05 | 03.02.2026
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι, Αουμπέλι, Κέζτελι, Λεϊμέτερ, Ριμπάνσκα, Φάραγκο, Γκάρντα, Γκολοπένζα, Τίμπα.

19:05 | 03.02.2026
Το πρόγραμμα των τελικών

Μικρός τελικός: 05/02 19:15

Μεγάλος τελικός: 05/02 21:15

19:04 | 03.02.2026
Το πρόγραμμα των ημιτελικών

03/02 19:15 Ελλάδα - Ουγγαρία

03/02 21:15 Ολλανδία - Ιταλία

19:04 | 03.02.2026
Η Ελλάδα θα επιδιώξει να προκριθεί για πέμπτη φορά στην ιστορία της στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού πόλο γυναικών
19:03 | 03.02.2026

Οι δύο ομάδες διεκδικούν μία θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αλλά και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου

19:03 | 03.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο ημιτελικό της Εθνικής πόλο των γυναικών με αντίπαλο την Ουγγαρία 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
120
111
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo