Ελλάδα – Ουγγαρία: «Μάχη» της εθνικής πόλο γυναικών για μια θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Ώρα ημιτελικού για την Εθνική πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στην πόλη Φούνσαλ στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία (19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Newsit.gr) στον ημιτελικό της διοργάνωσης, με στόχο την πρόκριση στον τελικό της Πέμπτης (05.02.2026, 21.15).

Μετά τις δύο νίκες σε ισάριθμους τελικούς πέρυσι, η εθνική πόλο των γυναικών βρίσκει ξανά μπροστά της την Ουγγαρία. Η Ελλάδα χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Μαγυάρων, προκειμένου να ανέβει στην κορυφή του βάθρου, τόσο στο World Cup της Κίνας, τον περασμένο Απρίλιο (13-9), όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, τον Ιούλιο (12-9)

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει κάνει το απόλυτο στις δυο φάσεις ομίλων που αγωνίστηκε και θα προσπαθήσει να περάσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, για πέμπτη φορά στην ιστορία του και να διεκδικήσει τον τίτλο που λείπει από τη συλλογή του.

Η Εθνική πόλο γυναικών έχει την καλύτερη επίθεση στο τουρνουά της Πορτογαλίας, με 119 γκολ. Η Ελλάδα καλείται να δώσει το πρώτο πραγματικά κρίσιμο παιχνίδι της στη διοργάνωση, αφού μέχρι στιγμής δεν είχε να αντιμετωπίσει δύσκολα “εμπόδια”. Αντίθετα, η Ουγγαρία έχει ήδη δώσει δύο ντέρμπι, με απολογισμό μία νίκη 9-7 επί της Ισπανίας και μία ήττα 5-4 από την Ολλανδία. Οι Μαγυάρες τερμάτισαν δεύτερες στον ΣΤ΄ όμιλο και επιστρέφουν στην τετράδα, μετά από δύο συνεχόμενα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όπου είχαν περιοριστεί στην πέμπτη θέση. Η ομάδα του Σάντορ Τσεχ διαθέτει την καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση με παθητικό 25 τερμάτων και αυτό το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στην τερματοφύλακα Μπογκλάρκα Νέσμελι, που κάνει τρομερό τουρνουά με 64,3% ποσοστό αποκρούσεων και 3/4 πέναλτι, όλα στο ντέρμπι με την Ολλανδία!

Η Ουγγαρία αποτελεί φυσικά παραδοσιακή δύναμη και στο γυναικείο πόλο, έστω κι αν δεν είναι τόσο κυρίαρχη όσο στους άνδρες. Έχει συμμετάσχει σε όλα τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και έχει κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο, με τελευταία εξ αυτών πριν δέκα χρόνια στο Βελιγράδι, ενώ έχει επίσης πέντε ασημένια και έξι χάλκινα μετάλλια, χωρίς να έχει πέσει ποτέ κάτω από την πέμπτη θέση. Αν και η συλλογή της είναι σαφώς πλουσιότερη σε σχέση με εκείνη της εθνικής (τέσσερα ασημένια κι ένα χάλκινο), η Ελλάδα υπερτερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης με πέντε νίκες, έναντι τεσσάρων των Μαγυάρων και μίας ισοπαλίας, με τη «γαλανόλευκη» να επικρατεί στα τελευταία δύο τουρνουά, το 2022 στο Σπλιτ και το 2024 στο Αϊντχόφεν, σε ματς πάντως μικρότερης σημασίας (αμφότερα στη φάση των ομίλων).

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στο τελευταίο φιλικό πριν την αναχώρησή τους για την Πορτογαλία, με την Ουγγαρία να επικρατεί 18-14 στη Βουδαπέστη. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και πέρυσι πριν τη Σιγκαπούρη, με την εθνική μάλιστα να χάνει και στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όμως στον τελικό ήταν εμφανώς ανώτερη και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίστασης.

Ο σημερινός (03.02.2026) είναι ο όγδοος ημιτελικός της εθνικής πόλο γυναικών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με απολογισμό ως τώρα τέσσερις νίκες και τρεις ήττες. Μάλιστα, μετά τους δύο χαμένους ημιτελικούς των πρώτων χρόνων από την Ιταλία (1995 και 2001), η ελληνική ομάδα μετρούσε τέσσερις διαδοχικές νίκες, πριν ηττηθεί από την Ισπανία, πριν δύο χρόνια στο Αϊντχόφεν. Ο μοναδικός ημιτελικός με αντίπαλο την Ουγγαρία ήταν νικηφόρος (14-12) για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το 2012 στο Αϊντχόφεν.

Στον άλλο ημιτελικό (21:15), η κάτοχος του τίτλου Ολλανδία είναι το λογικό φαβορί απέναντι στην Ιταλία, η οποία δεν έχει καταφέρει από το 2012 να προκριθεί σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με βάση την ως τώρα εικόνα των δύο ομάδων, οι “οράνιε” του Ευάγγελου Δουδέση θα πρέπει -εύκολα ή δύσκολα- να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό.