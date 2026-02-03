Αθλητικά

Ελλάδα – Ουγγαρία: Μοιραίες οι Σιούτη και Μυριοκεφαλιτάκη στη διαδικασία των πέναλτι

Σιούτη και Μυριοκεφαλιτάκη δεν κατάφεραν να νικήσουν την Γκολοπένζα
Πέναλτι στο Ελλάδα - Ουγγαρία
Η Εθνική πόλο των γυναικών ηττήθηκε από την Ουγγαρία με 12-11 στα πέναλτι στον πρώτο ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό.

Η Ελευθερία Πλευρίτου κατάφερε να στείλει στον ημιτελικό με την Ουγγαρία στην παράταση, ωστόσο εκεί η Εθνική πόλο των γυναικών δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση.

Μοιραίες ήταν οι Σιούτη και Μυριοκεφαλιτάκη που έχασαν τα πέναλτι.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει πλέον το χάλκινο μετάλλιο την Πέμπτη (5/2, 19:15), απέναντι στον ηττημένο της αναμέτρησης Ολλανδία – Ιταλία.

Αθλητικά
