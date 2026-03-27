Ελλάδα – Παραγουάη 0-1 Τελικό: Φιλική ήττα για την Εθνική ποδοσφαίρου

Επόμενο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ουγγαρία
Ο Τετέι
Φιλικός Αγώνας
Γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
0 - 1
Τελικό σκορ
Ο Τετέι στο Ελλάδα - Παραγουάη (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ηττήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη, σε φιλική αναμέτρηση στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”, έχοντας άσχημη εικόνα ειδικά στην επίθεσή της.

23:00 | 27.03.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:59 | 27.03.2026

Η Εθνική Ελλάδας δημιούργησε ελάχιστες καλές φάσεις κόντρα στην Παραγουάη και γνώρισε την ήττα χάρη σε ένα γκολ του Γκόμεζ από απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 52ο λεπτό του αγώνα

22:57 | 27.03.2026
Τέλος στο ματς!
22:54 | 27.03.2026
90+5'

Πτώση του Κωνσνταντέλια στην περιοχή και φωνές για πέναλτι, αλλά ο διαιτητής έδωσε κόρνερ

22:53 | 27.03.2026

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:46 | 27.03.2026
86'

Κεφαλιά του Ρέτσου μετά από γέμισμα στην περιοχή, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια

22:44 | 27.03.2026
Το μακρινό σουτ του Τριάντη νωρίτερα!

22:42 | 27.03.2026
83'

Κακό σουτ του Άρσε, η μπάλα άουτ για την Παραγουάη

22:41 | 27.03.2026
79'
Ευκαιρία για την Ελλάδα!

Φοβερή ενέργεια του Κωνσταντέλια, με τον Τετέι να κάνει το δυνατό σουτ, αλλά την μπάλα να σταματάει στα σώματα

22:41 | 27.03.2026

Οι αλλαγές δεν βοήθησαν την εθνική ομάδα επιθετικά, με τον Τριάντη να είναι θετικός, αλλά να μην αρκετός μέχρι στιγμής

22:31 | 27.03.2026
72'

Μακρινό σουτ του Τριάντη, η μπάλα άουτ

22:26 | 27.03.2026
Νωρίτερα μία φοβερή επέμβαση του Βλαχοδήμου!

22:19 | 27.03.2026
Τέσσερις αλλαγές για την Ελλάδα!

Τριάντης, Κωνσταντέλιας, Τετέι και Μασούρας πέρασαν στο γήπεδο αντί των Κουρμπέλη, Τζόλη, Μπακασέτα και Καρέτσα

22:18 | 27.03.2026
Το γκολ της Παραγουάης!

22:14 | 27.03.2026
56'
Ευκαιρία για την Ελλάδα!

Καλό σουτ του Μπακασέτα έξω από την περιοχή, με την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Παραγουάης

22:13 | 27.03.2026
52'

Πολύ δυνατή εκτέλεση του φάουλ και συρτά στο χορτάρι, με τον Βλαχοδήμο να αιφνιδιάζεται στην κλειστή του γωνία και να δέχεται το γκολ, για το 1-0 του Γκόμεζ στο ματς

22:12 | 27.03.2026
Γκολ η Παραγουάη!
22:11 | 27.03.2026
49'

Φάουλ στα όρια της περιοχής κέρδισε η Παραγουάη

21:54 | 27.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:51 | 27.03.2026
Η φάση με τον Δουβίκα!

21:50 | 27.03.2026

Η Ελλάδα είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά δημιούθργησε ελάχιστες καλές στιγμές, με Δουβίκα και Τζόλη να μην μπορούν να τις αξιοποιήσουν, για να μείνει το 0-0 μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου

21:50 | 27.03.2026
Ημίχρονο στο "Καραϊσκάκης"!
21:48 | 27.03.2026
45+1'

Ωραία ενέργεια του Ενσίσο, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν αντίστοιχο

21:48 | 27.03.2026

Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο

21:41 | 27.03.2026
42'
Μεγάλη ευκαιρία για την Εθνική!

Ο Δουβίκας γύρισε ωραία στην περιοχή και πλάσαρε υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά χωρίς δύναμη, με την μπάλα να καταλήγει στον τερματοφύλακα της Παραγουάης

21:39 | 27.03.2026
39'
Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα!

Ο Τζόλης πήρε μία κόντρα και κατάφερε να σουτάρει μέσα από την περιοχή, αλλά αστόχησε

21:36 | 27.03.2026
36'

Ωραία επιθετική ανάπτυξη και γύρισμα του Μπακασέτα από δεξιά, με την μπάλα να περνάει παράλληλα από την εστία της Παραγουάης

21:33 | 27.03.2026
32'

Μακρινό σουτ του Κακού, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια

21:33 | 27.03.2026
30'

Δυσκολεύεται πολύ να βρει ρυθμό η Εθνική μας στο πρώτο μισάωρο του αγώνα

21:26 | 27.03.2026

Εικόνα από την κερκίδα, με τον κόσμο να είναι λίγος πάντως γενικά

 

ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ.(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:22 | 27.03.2026
22'

Καλό σουτ του Ενσίσο από μακριά, η μπαλα στα χέρια του Βλαχοδήμου

21:22 | 27.03.2026
19'

Ο Μπακασέτας εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια

21:17 | 27.03.2026

Κακός ρυθμός στο ματς με ελάχιστες καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες

21:13 | 27.03.2026
Η ευκαιρία του Δουβίκα νωρίτερα!

21:09 | 27.03.2026
10'

Μετά το πρώτο 3λεπτο του αγώνα, η Εθνική Ελλάδας έχει πάρει την κατοχή της μπάλας και το παιχνίδι παίζεται στο μισό της Παραγουάης

21:08 | 27.03.2026
5'
Ευκαιρία για την Ελλάδα!

Μετά από λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμεων, ο Δουβίκας "τσίμπησε" την μπάλα προ του τερματοφύλακα της Παραγουάης, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

Ξεκίνησε το παιχνίδι!
Ώρα για τους εθνικούς ύμνους των δύο ομάδων

20:59 | 27.03.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:58 | 27.03.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ελλάδα: Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μασούρας, Τετέι, Παυλίδης, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κοντούρης

Παραγουάη: Φερνάντες, Ζιλ, Βελάσκες, Κάσερες, Βαλμπουενά, Σόσα, Μαουρίτσιο, Άρτσε, Ογέντα, Άβαλος, Γκαλάρζα, Καμπαγέρο, Κανάλε, Μαϊντάνα

 

20:57 | 27.03.2026
Η ενδεκάδα της Παραγουάης

Ολιβέιρα, Μπενίτες, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Ρομέρο, Ντ. Γκόμες, Μπομπαντίγια, Ενσίσο, Αλμιρόν, Σανάμπρια

20:57 | 27.03.2026
Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας.

20:56 | 27.03.2026

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται έτσι να "μοιράσει" το χρόνο στους παίκτες του

20:56 | 27.03.2026

Η αρχή γίνεται με την Παραγουάη, ενώ θα ακολουθήσει το ματς με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη

20:53 | 27.03.2026

Η Εθνική Ελλάδας αποκλείστηκε από το Μουντιάλ της Αμερικής και έτσι πλέον θα δώσει φιλικά προετοιμασίας για το επόμενο Nations League

20:53 | 27.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Παραγουάη

20:53 | 27.03.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
