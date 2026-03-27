Ελλάδα – Παραγουάη 0-1 Τελικό: Φιλική ήττα για την Εθνική ποδοσφαίρου

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ηττήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη, σε φιλική αναμέτρηση στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”, έχοντας άσχημη εικόνα ειδικά στην επίθεσή της.
Η Εθνική Ελλάδας δημιούργησε ελάχιστες καλές φάσεις κόντρα στην Παραγουάη και γνώρισε την ήττα χάρη σε ένα γκολ του Γκόμεζ από απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 52ο λεπτό του αγώνα
Πτώση του Κωνσνταντέλια στην περιοχή και φωνές για πέναλτι, αλλά ο διαιτητής έδωσε κόρνερ
Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Κεφαλιά του Ρέτσου μετά από γέμισμα στην περιοχή, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Κακό σουτ του Άρσε, η μπάλα άουτ για την Παραγουάη
Φοβερή ενέργεια του Κωνσταντέλια, με τον Τετέι να κάνει το δυνατό σουτ, αλλά την μπάλα να σταματάει στα σώματα
Οι αλλαγές δεν βοήθησαν την εθνική ομάδα επιθετικά, με τον Τριάντη να είναι θετικός, αλλά να μην αρκετός μέχρι στιγμής
Μακρινό σουτ του Τριάντη, η μπάλα άουτ
Τριάντης, Κωνσταντέλιας, Τετέι και Μασούρας πέρασαν στο γήπεδο αντί των Κουρμπέλη, Τζόλη, Μπακασέτα και Καρέτσα
Καλό σουτ του Μπακασέτα έξω από την περιοχή, με την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Παραγουάης
Πολύ δυνατή εκτέλεση του φάουλ και συρτά στο χορτάρι, με τον Βλαχοδήμο να αιφνιδιάζεται στην κλειστή του γωνία και να δέχεται το γκολ, για το 1-0 του Γκόμεζ στο ματς
Φάουλ στα όρια της περιοχής κέρδισε η Παραγουάη
Η Ελλάδα είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά δημιούθργησε ελάχιστες καλές στιγμές, με Δουβίκα και Τζόλη να μην μπορούν να τις αξιοποιήσουν, για να μείνει το 0-0 μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου
Ωραία ενέργεια του Ενσίσο, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν αντίστοιχο
Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο
Ο Δουβίκας γύρισε ωραία στην περιοχή και πλάσαρε υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά χωρίς δύναμη, με την μπάλα να καταλήγει στον τερματοφύλακα της Παραγουάης
Ο Τζόλης πήρε μία κόντρα και κατάφερε να σουτάρει μέσα από την περιοχή, αλλά αστόχησε
Ωραία επιθετική ανάπτυξη και γύρισμα του Μπακασέτα από δεξιά, με την μπάλα να περνάει παράλληλα από την εστία της Παραγουάης
Μακρινό σουτ του Κακού, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Δυσκολεύεται πολύ να βρει ρυθμό η Εθνική μας στο πρώτο μισάωρο του αγώνα
Εικόνα από την κερκίδα, με τον κόσμο να είναι λίγος πάντως γενικά
Καλό σουτ του Ενσίσο από μακριά, η μπαλα στα χέρια του Βλαχοδήμου
Ο Μπακασέτας εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια
Κακός ρυθμός στο ματς με ελάχιστες καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες
Μετά το πρώτο 3λεπτο του αγώνα, η Εθνική Ελλάδας έχει πάρει την κατοχή της μπάλας και το παιχνίδι παίζεται στο μισό της Παραγουάης
Μετά από λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμεων, ο Δουβίκας "τσίμπησε" την μπάλα προ του τερματοφύλακα της Παραγουάης, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Ώρα για τους εθνικούς ύμνους των δύο ομάδων
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Ελλάδα: Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μασούρας, Τετέι, Παυλίδης, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κοντούρης
Παραγουάη: Φερνάντες, Ζιλ, Βελάσκες, Κάσερες, Βαλμπουενά, Σόσα, Μαουρίτσιο, Άρτσε, Ογέντα, Άβαλος, Γκαλάρζα, Καμπαγέρο, Κανάλε, Μαϊντάνα
Ολιβέιρα, Μπενίτες, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Ρομέρο, Ντ. Γκόμες, Μπομπαντίγια, Ενσίσο, Αλμιρόν, Σανάμπρια
Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται έτσι να "μοιράσει" το χρόνο στους παίκτες του
Η αρχή γίνεται με την Παραγουάη, ενώ θα ακολουθήσει το ματς με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη
Η Εθνική Ελλάδας αποκλείστηκε από το Μουντιάλ της Αμερικής και έτσι πλέον θα δώσει φιλικά προετοιμασίας για το επόμενο Nations League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Παραγουάη