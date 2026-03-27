Ελλάδα – Παραγουάη: Η ώρα και το κανάλι στο οποίο θα μεταδοθεί η φιλική αναμέτρηση

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα φιλοξενήσει η Εθνική ποδοσφαίρου τη λατινοαμερικάνικη ομάδα
Ο Τετέι και ο Καρέτσας
Ο Τετέι και ο Καρέτσας σε παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου με τη Σκωτία/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Εθνική ποδοσφαίρου φιλοξενεί την Παραγουάη σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας ενόψει του Nations League με την ομάδα από τη Λατινική Αμερική να ετοιμάζεται για την επιστροφή της σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» η Εθνική ποδοσφαίρου θα δοκιμάσει να βάλει νέα πράγματα στο παιχνίδι της κόντρα σε μία σκληρή ομάδα, όπως η Παραγουάη για να μπορέσει να είναι έτοιμη στα παιχνίδια του Nations League και μετέπειτα σε αυτά των προκριματικών του Euro του 2028.

Η φιλική αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί απόψε (27/03/26) στις 21:00 και θα μεταδοθεί από τον Alpha, ενώ live θα υπάρχει και στο Newsit.gr.

