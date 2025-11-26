Ελλάδα – Ρουμανία: Η δωδεκάδα της Εθνικής μπάσκετ

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Ρουμανία την Πέμπτη (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο «Αλεξάνδρειο» για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Μία μέρα πριν το τζάμπολ του αγώνα, έγινε γνωστή η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ. Ντεμπούτο με το εθνόσημο θα κάνει ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, ενώ ο αδερφός του, Ναζ, έμεινε εκτός, καθώς μία είναι η διαθέσιμη θέση για νατουραλιζέ.

Στη δωδεκάδα για την αναμέτρηση θα βρίσκονται οι εξής παίκτες: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα.

Σημειώνεται πως δεν έχουν ενσωματωθεί και δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο, λόγω υποχρεώσεων με τον Ολυμπιακό, αλλά υπολογίζονται για το ματς της Κυριακής με την Πορτογαλία στο Οπόρτο.