Ελλάδα – Σερβία 66-76: Η εθνική μπάσκετ «υποκλίθηκε» στον Νίκολα Γιόκιτς, στο πρώτο της φιλικό στην Κύπρο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στο φιλικό της Ελλάδας με την Σερβία και ο Νίκολα Γιόκιτ έκανε “πάρτι”. Ο “αστέρας” του ΝΒΑ πέτυχε άνετο double-double και οδήγησε το φαβορί για την κατάκτηση του Eurobasket 2025 στη νίκη επί της εθνικής μπάσκετ (66-76), σε φιλικό στην Κύπρο. Κορυφαίος της γαλανόλευκης ο Μήτογλου. “Άγγιξε” τη μεγάλη ανατροπή στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Σπανούλη, αλλά δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει.

Στο δεύτερο φιλικό της ενόψει του Eurobasket 2025, η Εθνική μπάσκετ ηττήθηκε από την υπερπλήρη Σερβία στη Λεμεσό (μόνο ο Μίτσιτς δεν αγωνίστηκε), παρουσιάζοντας ένα αρκετά καλό πρόσωπο στην άμυνα, αλλά έχοντας δυσκολίες στην επίθεση, ειδικά στη δεύτερη περίοδο.

Η Ελλάδα βρέθηκε να χάνει με διψήφιες διαφορές στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή που επιχείρησε στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν πλησίασε μέχρι και το -3, με 3:30 να απομένουν για το τέλος.

Κορυφαίος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν ο Μήτογλου (18π με 6/10 δίποντα και 2/2 τρίποντα), ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Σλούκας (11π) και Ντόρσεϊ (10π). Απόλυτος MVP του φιλικού αγώνα ήταν όμως ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double-double (23π, 19 ριμπ).

Θυμίζουμε ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης δεν ακολούθησαν την αποστολή στην Κύπρο, ενώ οι Νετζήπογλου και Λιοτόπουλος έμειναν εκτός 14άδας στο συγκεκριμένο ματς.

Πλέον, η Γαλανόλευκη στρέφεται στο κυριακάτικο (10.08.2025, 20:30, Newsit.gr) φιλικό της με το Ισραήλ, το οποίο θα διεξαχθεί επίσης στην Κύπρο, ενώ θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με Μαυροβούνιο (14.08.2025) στη Θεσσαλονίκη, και με Λετονία (20.08.2025), Ιταλία (22/8) και Γαλλία (24.08.2025) στην Αθήνα, πριν ριχτεί στη “μάχη” του Eurobasket.

Το παιχνίδι…

Οι δυο ομάδες είχαν πολύ καλή εκκίνηση στο ματς, πηγαίνοντας μαζί στο σκορ, με την Εθνική μπάσκετ να παίρνει πόντους από την περιφέρεια (4/7 τρίποντα) και τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ να ξεχωρίζουν. Η Σερβία είδε τους Γιόβιτς και Γιόκιτς να την “τραβάνε” στο σκοράρισμα, με την γαλανόλευκη -όμως- να είναι καλά… διαβασμένη στην άμυνα.

Η είσοδος του Τρίσταν Βούκσεβιτς έκανε πιο επικίνδυνη την Σερβία μέσα στο “ζωγραφιστό”, με την ομάδα του Πέσιτς να παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Το τρίποντο του Λαρεντζάκη, όμως, διαμόρφωσε το 26-26 της πρώτης περιόδου.

Ελλάδα και Σερβία ήταν άστοχες στη δεύτερη περίοδο. Η παρουσία των Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο στην πεντάδα της, έδωσε στην γαλανόλευκη ενέργεια, αλλά οι παίκτες του Σπανούλη πήραν βιαστικές αποφάσεις στην επίθεση (έμειναν για περίπου 6 λεπτά, έχοντας πετύχει μόνο ένα κάρφωμα) ενώ συνέχισαν να δείχνουν πρόβλημα στο ριμπάουντ.

Οι τρεις βολές του Σλούκα, μετά από φάουλ του Γιόκιτς, έριξαν τη διαφορά στους τρεις πόντους (31-34). Από εκείνο το σημείο, όμως, και μετά, η Σερβία έγινε πιο “σκληρή” στην άμυνα, είδε τον Γιόκιτς να παίρνει.. φόρα στην επίθεση (στο ημίχρονο έφτασε τους 10 πόντους και τις 9 ασίστ) και πήγε στα αποδυτήρια με ένα +9 (34-43).

Στις αρχές της τρίτης περιόδου ο Γιόκιτς έφτασε σε double-double, αλλά η Εθνική μπάσκετ έκανε ένα σερί 4-0 και μείωσε στο σκορ (38-45). Η Σερβία είχε βρει ρυθμό και κράτησε με ευκολία τη διαφορά σε διψήφια όρια, ανεβάζοντας την μάλιστα μέχρι το +11 (44-55). Το τρίποντο του Μήτογλου “έγραψε” το 47-55 του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Έλληνα διεθνή να φτάνει τους 15 πόντους σε εκείνο το σημείο.

Η Σερβία συνέχισε να έχει το… πάνω χέρι και στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Μπογκντάνοβιτς να πετυχαίνει 5 σερί πόντους και να ανεβάζει τη διαφορά και πάλι στο +11 (49-60). Ο γκαρντ των Κλίπερς ήταν αυτός οδήγησε την ομάδα για το υπόλοιπο του αγώνα, παρά τις “αναλαμπές” της Εθνικής μπάσκετ, μέχρι να επιστρέψει ο Νίκολα Γιόκιτ στο ματς.

Ο “αστέρας” των Νάγκετς δεν σταμάτησε να σκοράρει, αλλά είδε την Ελλάδα να βάζει τέσσερα σερί τρίποντα (2 ο Παπανικολάου, ένα ο Σλούκας και ένα ο Μήτογλου) και τη διαφορά να πέφτει στους 3 πόντους (66-69).

Μέσα σε χρόνο… dt όμως, η Σερβία βρήκε 5 πόντους από τον Αβράμοβιτς και έφτιαξε και πάλι διαφορά ασφαλείας (66-74), με την Ελλάδα να κάνει και πάλι λάθη και να “λυγίζει”, παρά την υπερπροσπάθεια στο φινάλε του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 34-43, 47-55, 66-76

Ελλάδα (Σπανούλης): Παπανικολάου, 6 (2/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 λάθη), Σλούκας 11 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Λαρεντζάκης 8 (1/4 τρίποντα, 2 λάθη), Θ. Αντετοκούνμπο (5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 18 (6/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 10 (2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 7 (3 ριμπάουντ), Κατσίβελης 2 (2 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ 4 (2 ριμπάουντ)

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 3 (5 ριμπάουντ), Ν. Γιόβιτς 9 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μπογκντάνοβιτς 9 (1/6 τρίποντα, 2 ασίστ), Κοπρίβιτσα, Μαρίνκοβιτς 6, Βούκτσεβιτς 7, Ντόμπριτς, Γιόκιτς 23 (8/12 δίποντα, 18 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκούντουριτς 4, Σ. Γιόβιτς 6 (3/4 δίποντα), Νταβίντοβατς, Αβράμοβιτς 7 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 2 (3 ριμπάουντ), Τόπιτς

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 15/30 δίποντα, 10/31 τρίποντα, 6/9 βολές, 23 ριμπάουντ (14 αμυντικά – 9 επιθετικά), 16 ασίστ, 15 λάθη, 11 κλεψίματα, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Σερβίας: 22/38 δίποντα, 6/22 τρίποντα, 14/21 βολές, 47 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 19 επιθετικά), 18 ασίστ, 18 λάθη, 13 κλεψίματα